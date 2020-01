Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe im vergangenen Jahr auf der Stelle getreten, während sich der Gesamtmarkt sehr positiv entwickelt habe. Auch Wettbewerber, gerade in den USA, hätten gut performt. 2019 habe die Deutsche Bank allerdings den größten Umbau seit Jahrzehnten angestoßen. Viele Experten würden meinen, dass das zu spät gekommen sei. Auch das laufende Jahr werde vom Umbruch geprägt sein.Am 1. Februar sollten die Zahlen für das Gesamtjahr 2019 veröffentlicht werden. Dann werde CEO Christian Sewing einen Milliardenverlust präsentieren müssen. Denn die Neuausrichtung koste etliche Milliarden, vor allem für Abfindungen und Umstrukturierungskosten. An die 18.000 Mitarbeiter sollten in den kommenden Jahren gehen. Auch wenn es im vierten Quartal mehrere Fortschritte gegeben habe, sei noch nicht absehbar, ob die Sanierung gelinge.Ausgerechnet im 150. Jahr ihres Bestehens könnte es für die Deutsche Bank also brenzlig werden. Positiv sei 2019 gewesen, dass die Prämien für Kreditausfallversicherungen seit Frühjahr merklich gesunken seien. Auch Andrea Enria, der Chef der europäischen Bankenaufsicht, habe zuletzt positive Worte gefunden, als er "gute Fortschritte bei der Verbesserung der Kontrollen und der Reduzierung des Risikoprofils" attestiert habe.Das sei einer der Gründe, warum die Kapitalanforderungen für die Bank im neuen Jahr leicht gesunken seien. Gleichzeitig habe er aber auch gesagt, dass die Deutsche Bank "eindeutig ein Problem mit der Tragfähigkeit ihres Geschäftsmodells" gehabt hätte. Prinzipiell würden sich hochrangige Vertreter der Aufsicht nicht öffentlich zu einzelnen Unternehmen äußern. Das zeige, dass die Bank nun schon auf vertrauensbildende Aussagen von Aufsehern angewiesen sei.Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA könnte die Deutsche Bank-Aktie kurzfristig unter Druck setzen. Auch für das restliche Jahr bleibe das Umfeld sehr schwierig. Der Konzernumbau sei eine Blackblox, ob er gelinge, sei keinesfalls sicher.Anleger weichen auf andere Bankaktien aus, auch außerhalb Europas, oder meiden den Sektor kurzfristig, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link