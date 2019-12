XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Kommende Woche sei das letzte wichtige Treffen für das Geldhaus in 2019. Am 10. Dezember finde der Investors Day in Frankfurt am Main statt. Vor allem für Analysten und Fondsmanager sei das ein wichtiger Termin. Der Konzernumbau und die Zukunft der größten deutschen Bank würden dabei im Fokus stehen.Dabei wolle der Vorstand wahrscheinlich den Eindruck vermitteln, dass der im Juli angestoßene Konzernumbau funktioniere. Was die Großaktionäre der Deutschen Bank jedoch umtreibe, sei die Tatsache, dass der Konzern bedingt durch den Umbau 2019 wieder einen Milliardenverlust schreiben werde. Analysten würden im Schnitt mit 4,8 Mrd. Euro rechnen. Im Vorjahr sei ein Gewinn eingefahren worden, doch 2015 bis 2017 habe es ebenfalls Verluste gegeben. Deshalb würden viele große Anteilseigner zur Bescheidenheit bei den Boni für die Mitarbeiter raten. Vor allem der Vorstand solle ein Signal senden und verzichten.Für dieses Jahr würden Analysten eine harte Kernkapitalquote von 13,4 Prozent erwarten. Laut Prognosen solle sie aber bis 2022 auf 11,9 Prozent abschmelzen. Der Treasurer der Bank, Dixit Joshi, versuche zu beruhigen: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die harte Kernkapitalquote wie angekündigt über der Untergrenze von 12,5 Prozent halten werden".Beim kommenden Investors Day muss CEO Christian Sewing versuchen, die Großaktionäre hinter sich zu scharen und Vertrauen zurückzugewinnen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: