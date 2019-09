Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,319 EUR -0,12% (10.09.2019, 09:48)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,341 EUR -0,39% (10.09.2019, 10:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,13 USD (09.09.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe in den letzten Wochen trotz des schlechten Umfeldes eine regelrechte Rally hingelegt. Rückenwind sei auch von positiven Aussagen zum Konzernumbau gekommen. Allerdings werde die Bank ihre Ziele wohl nicht ganz erreichen.Am Montag habe Finanzchef James von Moltke auf einer Konferenz in New York gesagt: "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Ziele in diesem Jahr beim Bilanzabbau zu erreichen." Die Beeinträchtigungen durch den Umbau der Investmentbanking-Sparte seien geringer als die Bank selbst berechnet und vorhergesagt habe.Jedoch habe von Moltke auch die Ertragsaussichten bis zum Jahr 2022 leicht gesenkt. Das Ziel, 24 bis 25 Milliarden Euro zu erwirtschaften, sei wegen der anhaltend niedrigen Zinsen und der abflauenden Konjunktur schwerer zu erreichen. Analysten würden schon seit Bekanntgabe der neuen Strategie vor knapp zwei Monaten daran zweifeln. Im Schnitt würden sie nur noch weniger als 23 Milliarden Euro für 2022 erwarten. Das wäre ein stetiger Ertragsrückgang, wie ihn die Deutsche Bank schon seit Jahren verkraften müsse.Kurzfristig orientierte Anleger können auf den Zug aufspringen und auf Anschlussgewinne setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Langfristig orientierte Anleger sollten aufgrund der mageren Zukunftsaussichten an der Seitenlinie bleiben. (Analyse vom 10.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: