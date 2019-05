Kursziel

Deutsche Bank-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 12,50 underperform Exane BNP Paribas Jeremy Sigee 31.08.2017 11,50 underperform Macquarie Research Piers Brown 08.03.2018 10 hold Commerzbank Christoph Blieffert 25.10.2018 9,50 hold CFRA Firdaus Ibrahim 24.10.2018 9,40 reduce Oddo Seydler Jean Sassus 07.05.2018 8,50 hold HSBC Alevizos Alevizakos 03.04.2019 8,50 neutral equinet AG Philipp Häßler 21.11.2018 8,40 neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 24.05.2019 8 underweight Morgan Stanley Giulia Aurora Miotto 11.01.2019 8 sell Société Générale Andrew Lim 10.09.2018 8 halten Nord LB Michael Seufert 26.04.2019 7,60 hold Warburg Research Andreas Pläsier 25.01.2019 7,50 underperform RBC Capital Markets - 10.05.2019 7,50 sell Citigroup Andrew Coombs 13.07.2018 7,50 halten DZ BANK Christian Koch 26.04.2019 7 neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 26.04.2019 7 underperform Merrill Lynch Andrew Stimpson 07.01.2019 7 verkaufen Independent Research Pierre Drach 26.04.2019 6,50 reduce Kepler Cheuvreux Jacques-Henri Gaulard 29.04.2019 6,50 underperform Credit Suisse Jon Peace 29.04.2019 6,50 underweight Barclays Amit Goel 01.05.2019 6 sell Berenberg Bank Eoin Mullany 20.05.2019 5,70 sell UBS Daniele Brupbacher 20.05.2019

XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,182 EUR -1,95% (29.05.2019, 12:46)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,174 EUR -2,00% (29.05.2019, 13:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,02 USD -2,23% (28.05.2019, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.05.2019/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nach der Bekanntgabe der Q1-Zahlen 2019 zu? 12,50 oder 5,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Am 26. April hat die Deutsche Bank AG ihre Zahlen für das 1. Quartal 2019 vorgelegt.Der Gewinn nach Steuern konnte um 67% auf 201 Mio. Euro zulegen. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 292 Mio. Euro. Die Erträge gaben um 9% und ohne Sondereffekte um 5% nach. Das Kreditvolumen stieg um 10 Mrd. Euro an. Das verwaltete Vermögen in der Privat- und Firmenkundenbank und im Asset Management legte um 70 Mrd. Euro zu. Die Nettomittelzuflüsse lagen bei 10 Mrd. Euro. Die zinsunabhängigen Aufwendungen sanken um 8% und die bereinigten Kosten um 7%.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q1-Zahlen 2019 zur Deutsche Bank-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Bank-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: