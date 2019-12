Eine Überraschung habe es im November auch bei der EWU-Inflationsrate gegeben, die kräftig von 0,7% auf 1,0% gestiegen sei. Treiber sei jedoch nicht etwa ein nachlassender Abwärtsdruck der Energiepreise gewesen, sondern vielmehr ein deutlicher Zuwachs der Dienstleistungspreise, der die Kerninflationsrate von 1,1% auf 1,3% habe ansteigen lassen. Offenkundig hätten hier aber methodische Anpassungen im zugrundeliegenden Warenkorb in Form einer anderen Gewichtung der Preise für Pauschalreisen in Deutschland eine Rolle gespielt. Insofern dürfe der Anstieg der Inflationsrate keinesfalls überbewertet werden.



Positive Signale für die Industrie Deutschlands und des Euroraums seien zuletzt von den entsprechenden Einkaufsmanagerindices gekommen. Der Markt gehe davon aus, dass die vorab gemeldeten Anstiege von 42,1 auf 43,8 beziehungsweise von 45,9 auf 46,6 Punkte bestätigt würden. Damit lägen die Indikatoren aber immer noch erheblich beziehungsweise klar in kontraktivem Terrain, so dass es für größere Euphorie bezüglich der Industrie sicher noch zu früh sei.



In den USA präsentiere sich die Industrie zwar noch stabiler als diesseits des Atlantiks, aber auch dort sei keinerlei größere Dynamik mehr zu verzeichnen. Dies spiegele sich auch im ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe wider, der zuletzt drei Monate unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten gelegen habe. Für November rechne der Markt nun mit einem Anstieg von 48,3 auf 49,2 Zähler, was am grundlegenden Bild aber nichts ändern würde.



Im weiteren Wochenverlauf sei in den USA der Arbeitsmarktbericht für November das Datenhighlight. Hierzulande richte sich der Fokus auf die deutsche Industrie. Auftrags- und Produktionsdaten für Oktober würden einen ersten Einblick in die Entwicklung im laufenden Quartal liefern. (02.12.2019/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Arbeitsmarktdaten überraschten am Freitag auf der Oberseite, so die Analysten von Postbank Research.So habe die Zahl der Arbeitslosen im November in saisonbereinigter Rechnung überraschend um 16 Tsd. Personen nachgegeben. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote habe bei niedrigen 5,0% verharrt. Die mit einem Monat Verzögerung veröffentlichten Daten für die Beschäftigungsentwicklung würden für Oktober einen weiteren Anstieg um 30 Tsd. auf 45,32 Mio. zeigen - allen Konjunktursorgen zum Trotz. Sollte der Arbeitsmarkt sich weiter so gut gegen die von der Industrie ausgehende Konjunkturschwäche behaupten, wären dies gute Nachrichten für den privaten Verbrauch hierzulande.