Gestützt worden seien die deutschen Börsen im Juni vor allem von Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Federal Reserve (FED), die Geldpolitik aufgrund der schwächelnden globalen Konjunktur und des Handelskonflikts in den nächsten Monaten expansiver zu gestalten. Es könnte noch in diesem Jahr zu Leitzinssenkungen in den USA und der Eurozone kommen.



Für Unsicherheit bei den Anlegern in Deutschland hätten im vergangenen Monat geopolitische Auseinandersetzungen gesorgt. Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie der nach wie vor schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hätten auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Auch wenn in das Verhältnis beider Staaten vor dem G20-Gipfel in Japan zwischenzeitlich Ruhe eingekehrt sei, sei der Konflikt noch nicht gelöst. Immerhin hätten sich die Parteien in Osaka Ende des Monats auf die Wiederaufnahme der Handelsverhandlungen verständigt.



Mit Blick auf die deutsche Wirtschaft habe sich ein gemischtes gezeigt, aber eher eingetrübtes Bild: Während der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe überraschend gestiegen sei, sei der ifo-Geschäftsklimaindex gesunken. Darüber hinaus sei die Konjunkturerwartung des ZEW-Instituts auf -21,1 Punkte eingebrochen. Experten hätten lediglich einen Rückgang auf -5,6 Punkte erwartet. Die Barometer würden als Indikatoren für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland gelten.



In den kommenden Monaten dürften die Ergebnisse der nächsten Gesprächsrunde zwischen den USA und China sowie die globale konjunkturelle Entwicklung entscheidende Einflussfaktoren für die Aktienmärkte in Deutschland sein. (10.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Aktienmärkte konnten im Juni deutliche Gewinne erzielen, so die Experten von Union Investment.Der DAX 30-Index (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit den größten deutschen Unternehmen habe 5,7 Prozent gewonnen. Der MDAX-Index (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741), der die Firmen mit mittlerer Marktkapitalisierung abbilde, habe 3,4 Prozent im Plus geschlossen. Die im SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) gelisteten Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung hätten einen Wertzuwachs von 5,1 Prozent verbucht. Gemessen am TecDAX-Index (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) habe sich auch der Technologiesektor stark gezeigt (4,6 Prozent).