Der Solar- und Windkraftanlagenbauer Encavis (ISIN DE0006095003/ WKN 609500) sehe sich nach neun Monaten voll im Plan für das Gesamtjahr. Im bisherigen Verlauf des Jahres seien die Erlöse um 11% auf 259,1 Mio. EUR geklettert. Grund hierfür sei vor allem der Umsatzbeitrag von zwei spanischen Solar-Großanlagen in Höhe von rund 31,7 Mio. EUR gewesen. Allein die spanischen Parks hätten damit den witterungsbedingten Umsatzrückgang der Bestandsparks in Höhe von 12,2 Mio. EUR überkompensieren können. Das Betriebsergebnis (EBITDA) habe um rund 8% auf 195,4 Mio. EUR zugelegt.



Dank besserer Finanzierungsbedingungen habe Grand City Properties (ISIN LU0775917882/ WKN A1JXCV) das Ergebnis nach neun Monaten leicht verbessert und die Jahresziele bekräftigt. Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft (FFO I) habe sich um 3% auf 140 Mio. EUR erhöht, wie die Immobilienfirma mitgeteilt habe. Die Mieteinnahmen seien aufgrund von Anpassungen des Portfolios leicht auf 276 (279) Mio. EUR gesunken.



Der Truck- und Trailer-Zulieferer SAF-Holland (ISIN DE000SAFH001/ WKN SAFH00) habe in den ersten neun Monaten von einer weltweiten Belebung des Lkw-Geschäfts profitiert. Der Umsatz habe um 30,5% auf 925 Mio. EUR angezogen, die bereinigte Gewinnmarge (EBIT) habe bei 7,7% gelegen. Vorstandschef Geis rechne auch in Q4 mit einer hohen Nachfrage nach den Anhängerachsen. "Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass der Kostendruck durch den Anstieg der Rohstoff- und Frachtkosten hoch bleiben wird und wir die gestiegenen Rohstoffkosten erst mit zeitlicher Verzögerung weitergeben können," habe er gesagt.



Trotz der Belastungen durch die Flutkatastrophe gebe sich Talanx (ISIN DE000TLX1005/ WKN TLX100) nach neun Monaten optimistischer als zuletzt. Der Nettogewinn werde im Gesamtjahr am oberen Ende der erst im August auf 900 bis 950 Mio. EUR erhöhten Spanne liegen, habe der Versicherungskonzern mitgeteilt. Von Januar bis September stehe ein Konzernergebnis von 723 (520) Mio. EUR in den Büchern. Die gebuchten Bruttoprämien hätten bei 35,2 (33,0) Mrd. EUR gelegen.



Positive Konjunkturdaten aus den USA und die erneute Absage der EZB an eventuelle Zinserhöhungen im kommenden Jahr hätten den Euro gegenüber dem USD weiter fallen lassen.



Die weiterhin im Raum stehende Möglichkeit, durch eine Teilfreigabe der strategischen US-Reserven, die Ölpreise zu drücken, habe am Ölmarkt für rückläufige Notierungen gesorgt. Der Goldpreis habe sich auf hohem Niveau stabil gehalten. (16.11.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Aktienindices tendierten zum Wochenstart überwiegend freundlicher, so die Analysten der Nord LB.Gefragt gewesen seien u.a. RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) (+3,42%) nach der Vorstellung neuer Ergebnisziele. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,34% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,68% geklettert. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um -0,13% gefallen.Die Angst, dass die US-Notenbank - aufgrund einer robusten Konjunktur - die Zinsen schneller als erwartet anheben könnte, habe die Anleger an der Wall Street zurückhaltend agieren lassen. Der Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) seien jeweils um -0,04% gesunken. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe unverändert geschlossen.RWE investiere in den Ausbau des Ökostromgeschäfts bis 2030 rund 50 Mrd. EUR. Die Ökostromkapazitäten sollten dadurch auf rund 50 Gigawatt steigen. Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft lege so jährlich im Schnitt um 9% zu. Bis 2030 solle das Ergebnis auf 5 Mrd. EUR klettern, habe der Versorger mitgeteilt.