Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) werde nach einem enttäuschenden Q1 etwas pessimistischer für das Gesamtjahr, wo der US-Pharmariese nur noch mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 10,15 bis 10,35 (bisher: 10,40 bis 10,60) USD und einem Umsatz von 94,8 bis 95,8 (bisher: 95,9 bis 96,9) Mrd. USD rechne. Von Januar bis März sei der Nettogewinn auf 5,15 (6,20) Mrd. USD gesunken. Der Umsatz hingegen habe sich um 5% auf 23,4 Mrd. USD verbessert, sei damit aber leicht unter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten geblieben.



Beim US-Rüstungskonzern Lockheed Martin (ISIN US5398301094/ WKN 894648) sei der Umsatz in Q1 um 8% auf 14,96 Mrd. USD zurückgegangen. Auch der Nettogewinn habe auf 1,73 (1,84) Mrd. USD nachgegeben. Für das Gesamtjahr gehe Lockheed weiterhin von einem Ergebnis je Aktie von 26,70 USD und einem Umsatz von 66 Mrd. USD aus.



Der Euro habe sich am Berichtstag etwas befestigen können und zeitweise über 1,08 USD gelegen. Dennoch belaste auf Sicht die fehlende Handlungsbereitschaft der EZB im Hinblick auf Zinserhöhungen.



Die Ölnotierungen hätten nach den Kursgewinnen der letzten Tage - hervorgerufen durch ein geringeres Angebot - deutlich nachgegeben. Vor allem die an Schwung verlierende chinesische Wirtschaft habe den Handel belastet. Aber auch die Reduzierung der Wachstumsprognose für 2022 und 2023 durch den IWF sei nicht gut angekommen. (20.04.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine stark in den Handelstag startende Wall Street hat bei den deutschen Aktienindices am Nachmittag für Schwung gesorgt und die Marktbarometer mehrheitlich aus der Verlustzone geholt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,07% gefallen, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +0,18% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,26% geklettert.