Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Im Februar 2018 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 27,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war dies ein Plus von 6% gegenüber Februar 2017. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg um 2% auf 5,3 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland erhöhte sich um 7% auf 22,1 Millionen.

Im Zeitraum Januar bis Februar 2018 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6% auf 52,9 Millionen. Davon entfielen 10,3 Millionen Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland (+5%) und 42,6 Millionen auf inländische Gäste (+6%).



Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten. Detaillierte Informationen sind in circa 14 Tagen unter "Monatserhebung im Tourismus" erhältlich. (10.04.2018/ac/a/m)





