Der MSCI World-Index habe die Verluste der Vorwoche abschütteln können und im Wochenvergleich ein Plus von 2,6 Prozent verzeichnet. Auch beim marktbreiten S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) seien die Vorzeichen mit +4,2 Prozent positiv gewesen. An der amerikanischen Technologiebörse (NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X)) sei ebenfalls eine stärkere Aufwärtsbewegung vernehmbar gewesen. Im Vergleich zur Vorwoche habe der Index um 3,4 Prozent fester gehandelt. Der japanische Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) (+1,4 Prozent) sei durch die Verschnaufpause der Landeswährung, die jüngst in einer Rally gewesen sei, unterstützt worden. In China hingegen hätten die Märkte nach wie vor unter Druck gestanden. Der Hang Seng China Enterprises Index (ISIN HK0000004330/ WKN 145734) habe sich 1,1 Prozent leichter aus der Handelswoche verabschiedet. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) hingegen habe 3,3 Prozent hinzugewonnen. Insbesondere defensive Werte hätten im Fokus der Anleger gestanden. Am deutschen Aktienmarkt sei die Entwicklung ähnlich positiv gewesen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe einen Zuwachs von drei Prozent verbucht.



Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechtere sich weiterhin. Die Exportnation habe im April starke Einbußen bei den Ausfuhren hinnehmen müssen. Die Exporte seien im April im Vergleich zum Vormonat um3,7 Prozent zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt habe. Das sei der stärkste Rückgang seit August 2015. Ökonomen hätten hingegen einen Rücksetzer von nur 0,9 Prozent erwartet.



Auch in der Industrie sehe die Situation derzeit nicht viel besser aus. Über alle Branchen hinweg (Industrie, Bau und Versorgung) sei zusammen 1,9 Prozent weniger hergestellt worden als im Monat davor. In Anbetracht der Zuspitzung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sei die Stimmung in den Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt eher verhalten. Die deutsche Bundesbank erwarte dennoch einen Anstieg der Exporte in der zweiten Jahreshälfte. Damit einhergehend sollte sich auch dann die Situation im Industriesektor verbessern. Mit Blick auf die deutlich angestiegene Unsicherheit in den globalen Handelsbeziehungen bleibe jedoch abzuwarten, ob dieser Effekt eintrete.



Für die Aktien des DAX-Konzerns Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) sei es nach herben Verlusten zu Wochenbeginn wieder aufwärts gegangen. Mit einem Abschlag von rund acht Prozent seien die Aktien am Montag der schwächste Wert im Deutschen Aktienindex gewesen. Anleger hätten dabei prompt auf das Kaufvorhaben des Chipherstellers reagiert. Für neun Milliarden Euro solle der US-Konkurrent Cypress übernommen werden. Dadurch erwarte der Konzern langfristig einen positiven Umsatzeffekt von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Zudem bestünde auf der Kostenseite ein Sparpotenzial von jährlich 180 Millionen Euro. Die sich ergänzenden Produktportfolios sollten zudem zusätzliche Angebote von Chip-Lösungen ermöglichen. Die Mittel zur Finanzierung des Vorhabens sollten dabei bis zu 30 Prozent aus einer Kapitalerhöhung stammen. Am Finanzmarkt seien die Neuigkeiten nicht gut angekommen, wodurch sich die Anleger zunächst mehrheitlich auf der Verkaufsseite positioniert hätten. Als Dämpfer habe sich unter anderem ein zu hoher Übernahmepreis erwiesen. Über die Woche hinweg hätten jedoch die Verluste ein stückweit wieder aufgeholt werden können. (Ausgabe vom 07.06.2019) (11.06.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den zum Teil starken Kursabschlägen in den vergangenen Wochen steuerten die Aktienmärkte wieder Mal auf eine erfolgreiche Börsenwoche zu, so die Experten von Union Investment.In der Hoffnung auf sinkende US-Zinsen habe die Risikoaversion der Anleger zuletzt wieder abgenommen. An den Märkten habe sich zunehmend die Erwartung durchgesetzt, dass die amerikanische Notenbank Federal Reserve in Anbetracht der weltweiten geopolitischen Spannungen und den daraus resultierenden konjunkturellen Risiken die Leitzinsen bald senken könnte. Daneben scheine es auch im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko erste Annäherungsschritte zu geben. Am kommenden Mittwoch würden sich der amerikanische Außenminister Mike Pompeo und der mexikanische Politiker Marcelo Ebrard in Washington treffen mit dem Ziel eine Lösung zu finden.