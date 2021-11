Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorranging in Deutschland, sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm in 2020 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Arzneimittelunternehmens Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) unter die Lupe.Der Hersteller von rezeptfreien Markenarzneimitteln habe mit den Zahlen zum dritten Quartal die Prognose für das laufende Jahr angepasst. Während Dermapharm beim Umsatz pessimistischer werde, solle das bereinigte EBITDA noch kräftiger zulegen als zuvor in Aussicht gestellt. Auch unter den Analysten würden die Meinungen deutlich auseinander gehen.Die Investmentbank Oddo BHF habe Dermapharm nach Zahlen und Anpassung der Prognose von "outperform" auf "neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 85 auf 88 Euro angehoben. Analyst Daniel Wendorff führe die vom Arzneihersteller erhöhte Gewinnprognose vor allem auf die Kooperation mit BioNTech zur Produktion von dessen Corona-Impfstoff Comirnaty zurück. Dies halte er laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie für angemessen eingepreist. Die Bewertung lasse keinen Spielraum mehr, so Wendorff. Die Umsatzprognose habe Dermapharm gekürzt.Während Oddo BHF den Daumen senke, rate AlsterResearch nun zum Kauf der Papiere. Das Kursziel sei zudem um zehn auf 90 Euro angehoben worden. Somit sähen die Analysten ein Upside-Potenzial von knapp 15 Prozent für den SDAX -Wert.Bereits am Dienstag habe Stifel die Einstufung für Dermapharm nach Neunmonatszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Viele wichtige Gewinntreiber des Pharmaunternehmens entwickelten sich weiterhin schwungvoll, so Analyst Marcus Wieprecht. Die gesenkte Umsatzprognose habe er fast ausschließlich auf das Parallelimportgeschäft zurückgeführt. Das habe zuletzt in Deutschland unter regulatorischem Gegenwind gelitten.Trotz der reduzierten Umsatzprognose laufe das Geschäft bei Dermapharm rund. Allen voran die Produktion des Corona-Impfstoffs von BioNTech/ Pfizer beschere dem Unternehmen eine hochprofitable Sonderkonjunktur.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.