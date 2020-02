"Ich kenne mich doch aus und habe mehr Ahnung als andere Anleger", diesen Satz höre man häufig. Gefährlich! Diese Überlegungen würden immer häufiger auftreten, wenn sich viele Anleger darüber einig seien, wie "erfolgreich" überhaupt definiert werde. Es werde immer dann brandgefährlich, wenn der "Zeitgeist" auf eine euphorische Grundstimmung treffe. In diesem Zustand würden erhöhte Risiken ausgeblendet, es gehe nur noch um erhöhte Chancen. Und man überschätze oft seinen vermeintlichen Wissensvorsprung.



Dieses böse Muster entstehe immer wieder. Aber: Die Realität schlage letztendlich immer die Fantasie. Internetblase, Peak Oil, Gold-Hype, Solarenergie, seltene Erden, vielleicht heute der Hype um Tesla und die E-Mobilität. Stets würden rasante Kursanstiege zur vermeintlichen Bestätigung der "ewigen Outperfomance" oder Überlegenheit herangezogen. Nicht wenige Anleger würden heute darüber nachdenken, ihre Altersvorsorge mit einem Sparplan auf die Tesla-Aktie zu gestalten. Ernsthaft?



Warum hätten Aktionäre kein schlechtes Gefühl dabei, in ihrem Aktienportfolio nur zwei oder drei Werte zu halten? Beflügelt vom Zeitgeist und den Erfolgen der Vergangenheit würden einige Investoren früh die Fähigkeit verlieren, demütig zu bleiben. Fahnenstangen in den Kursverläufen würden ignoriert. Ob nicht tatsächlich Glück oder Zufall mit im Spiel seien? Nein, man kenne sich ja schließlich aus. Eine gefährliche Spirale. Sie sollten stets wissen, dass Sie nichts wissen würden!



Fakten statt Meinungen



Am Ende würden immer die Fakten zählen: Umsätze und Gewinne! Fantasie entweiche aus den Kursen am Ende IMMER! Mal früher oder mal später, aber IMMER! Sie sollten stets kritisch ihre eigene Meinung hinterfragen, ob diese letztendlich tatsächlich einen Wissensvorsprung gegenüber Profi-Investoren beinhalte. Dies sei fast NIE der Fall!



Fazit



Seien Sie stets diszipliniert! Diversifizieren Sie IMMER! Erliegen Sie nicht dem Hype. Unterscheiden Sie zwischen Wissensvorsprung, den man sich selbst zuschreibe, Glück, Zufall oder Strategie. Demut helfe Ihnen dabei immer. Aktienmärkte seien ein teurer Platz, um sich selbst kennenzulernen. Wirklich kluge Anleger würden wissen, dass sie nichts wissen würden!



