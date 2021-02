Tradegate-Aktienkurs Delticom-Aktie:

Kurzprofil Delticom AG:



Die Delticom AG (ISIN: DE0005146807, WKN: 514680, Ticker Symbol: DEX, NASDAQ OTC-Symbol: DTOOF) ist ein vornehmlich in Europa und den USA tätiges E-Commerce-Unternehmen mit Know-how im Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung, dem Aufbau von Partnernetzwerken sowie im Bereich anspruchsvoller und hocheffizienter Warenkommissionierungs- und Auslieferungslogistik.



Führend ist die Delticom AG bei der Onlinedistribution von Reifen und Autozubehör. Der Onlinehandel mit Gebrauchtwagen und hochwertigen Gourmet- und Biolebensmitteln runden die Produktpalette ab. Delticom besitzt umfassende Erfahrung im internationalen Shopaufbau und langjähriges Know-how im grenzüberschreitenden E-Commerce. Neben dem Design gehören auch die Bereitstellung von Produktbeschreibungen sowie ein umfangreicher Kundenservice in Landessprache zu ihrer Kompetenz. Die Etablierung von effizienten Lager- und Logistikprozessen finden nicht nur beim Reifenhandel und Online-Gebrauchtwagenhandel Anwendung, sondern wird auch Dritten als Dienstleistung angeboten.



Seit der Gründung 1999 hat die in Hannover, Deutschland, ansässige Gesellschaft eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Lager, u. a. ein vollautomatisiertes Kleinteilelager, gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.



2018 hat die Delticom AG einen Umsatz von mehr als 645 Mio. EUR generiert. In 73 Ländern betreibt der E-Commerce-Spezialist 475 Onlineshops und -vertriebsplattformen und betreut über 14 Mio. Kunden. Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden umfasst allein im Reifengeschäft mehr als 100 Marken und über 25.000 Modelle von Reifen für Pkw, Motorräder, Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse sowie Kompletträder. Kunden können die bestellten Produkte zur Montage auch zu einem der weltweit rund 40.000 Servicepartner der Delticom AG schicken lassen.



Über 500.000 Autoteile und Zubehörartikel, darunter Motorenöle, Schneeketten oder Batterien, runden das Angebot ab. Mit dem Einstieg in den Online-Gebrauchtwagenhandel wurde das Angebot im Bereich Automotive vervollständigt. Damit hat sich die Delticom AG in diesem Bereich von einem klassischen Onlinehändler zu einem Online-Lösungsanbieter entwickelt. Im Bereich hochwertiger Gourmet- und Biolebensmittel bietet die Delticom AG ein umfassendes Sortiment aus rund 14.000 verschiedenen Lebensmitteln an.



Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Im Internet unter: www.delti.com. (09.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delticom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Reifenhändlers Delticom AG (ISIN: DE0005146807, WKN: 514680, Ticker Symbol: DEX, Nasdaq OTC-Symbol: DTOOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der aktuelle Wintereinbruch könnte die Nachfrage nach entsprechenden Reifen befeuern. Davon dürfte auch Delticom profitieren. Die Gesellschaft wolle sich wieder auf das Kerngeschäft mit Reifen und Kompletträdern fokussieren. Die Restrukturierung trage Früchte und laufe dem Vernehmen nach besser als gedacht.Die Delticom-Verantwortlichen hätten Aktivitäten wie das Geschäft mit Autoersatzteilen und Schmierstoffen oder den Ausflug in die Welt des Online-Lebensmittelhandels gestoppt. Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung des Konzepts zur Steigerung der Profitabilität und Fokussierung auf das Kerngeschäft mit Reifen und Kompletträdern und der Marke ReifenDirekt (O-Ton Delticom: "Erfolgreiches Turnaround-Management") sei die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr Anfang Dezember erneut angehoben worden.Für das EBITDA im Gesamtjahr werde nunmehr eine Spanne zwischen 14 Millionen und 17 Millionen Euro als erzielbar angesehen. Anfang 2020 sei der Vorstand hier noch von einer bis fünf Millionen Euro ausgegangen, ehe die Prognose im August mit den Halbjahreszahlen auf fünf Millionen bis acht Millionen Euro erhöht worden sei. Beim Umsatz werde unverändert das untere Ende des Prognosekorridors von 550 Millionen bis 570 Millionen Euro (Vorjahr: 626 Millionen Euro) angepeilt.Besonders interessant: Der Vorstand peile nun auch auf Gesamtjahressicht ein positives Konzernergebnis an - und wolle damit bereits ein Jahr früher als geplant schwarze Zahlen schreiben. Für 2020 könnte bei Erlösen in Höhe von 550 Millionen Euro also bereits wieder ein Gewinn von mehr als 0,25 Euro je Aktie zu Buche stehen. Zum Vergleich: 2019 sei bei Erlösen von 626 Millionen Euro ein Verlust von 3,27 Euro je Aktie verbucht worden.Fakt sei: Delticom sei eine heiße Turnaround-Spekulation mit allen ihren Chancen und Risiken. Halte der positive operative Trend an, dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung dynamisch Richtung zehn Euro fortsetzen. Der strenge Winter könnte die Nachfrage nach Winterreifen ankurbeln und somit auch für einen guten Jahresstart sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Delticom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Delticom-Aktie:8,00 EUR +1,78% (09.02.2021, 09:06)