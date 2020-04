Tradegate-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:

20,795 EUR -0,55% (03.04.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:

22,48 USD -0,88% (03.04.2020, 22:10)



ISIN Delta Air Lines-Aktie:

US2473617023



WKN Delta Air Lines-Aktie:

A0MQV8



Ticker-Symbol Delta Air Lines-Aktie Deutschland:

OYC



NYSE Ticker-Symbol Delta Air Lines-Aktie:

DAL



Kurzprofil Delta Air Lines Inc.:



Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) ist eine der größten Fluggesellschaften im Personen- und Frachtverkehr in den USA und auf der ganzen Welt. Zudem gilt Delta Air Lines Inc. als eine der führenden Transatlantikfluggesellschaften. (04.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delta Air Lines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) unter die Lupe.Noch vor einigen Wochen habe Warren Buffett in einem Interview mit Yahoo Finance erklärt, dass er keine Fluggesellschaften verkaufen werde. Nun scheine sich aber eine völlig überraschende Wende abzuzeichnen.Wie gestern bekannt geworden sei, ergehe aus einem Zulassungsantrag von Buffetts Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway, dass er seine Beteiligung an Delta Air Lines um 18% und seinen Anteil an Southwest Airlines um 4% reduziert habe. Am gleichen Tag habe Delta Air Lines bekanntgegeben, für das zweite Quartal 2020 einen Umsatzrückgang von 90% zu erwarten. Das zweite Quartal würde aufgrund der Ausbreitung der Coronavorus-Epidemie noch schwieriger als das erste werden. Im April werde der Flugplan der US-Fluggesellschaft um mindestens 80% kleiner sein als ursprünglich geplant. 115.000 Flüge seien bereits gestrichen worden."Ich wünschte, ich könnte vorhersagen, dass dies bald enden wird, aber in Wirklichkeit wissen wir einfach nicht, wie lange es dauern wird, bis das Virus eingedämmt ist und die Kunden wieder flugbereit sind.", so der Delta Air Lines-CEO Ed Bastian gegenüber seinen Mitarbeitern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delta Air Lines-Aktie: