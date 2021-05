XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (06.05.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Zukunftshoffnungen liegen im Quick Commerce - AktienanalyseBeim Lieferdienst Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) setzt sich das Wachstum der vergangenen Jahre ungebremst fort, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im ersten Quartal sei die Zahl der Bestellungen auf vergleichbarer Basis um 88 Prozent auf 663 Mio. gestiegen, der Bruttowarenwert habe verglichen ähnlich stark zugelegt auf 7,8 Mrd. Euro. Der Konzernumsatz sei mit knapp 1,4 Mrd. Euro doppelt so hoch gewesen wie vor einem Jahr. Im Gesamtjahr solle das hohe Wachstumstempo beibehalten werden. Der Jahresumsatz solle sich verglichen mit dem Vorjahr auf 6,1 Mrd. bis 6,6 Mrd. Euro mehr als verdoppeln. Delivery Hero profitiere dabei auch von einer Anfang März abgeschlossenen Übernahme des südkoreanischen Unternehmens Woowa. Auf vergleichbarer Basis rechne der Konzern mit einem Umsatzplus von bis zu knapp 90 Prozent. Der Bruttowarenwert (GMV) solle mit 31 Mrd. bis 34 Mrd. Euro ebenfalls mehr als doppelt so hoch ausfallen. Damit würden die Ziele des Unternehmens deutlich über denen der Analysten liegen.Klar: Operativ werde Delivery Hero weiter rote Zahlen schreiben. Der Vorstand rechne mit einer Marge auf Basis des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von minus 1,5 bis minus 2 Prozent. 2020 habe diese Kennzahl bei knapp minus fünf Prozent gelegen. Große Zukunftshoffnungen würden aber im so genannten "Q-Commerce" (Quick Commerce) liegen. Dabei sollten Kuriere Lebensmittel und Waren des täglichen Gebrauchs aus Geschäften vor Ort binnen einer Stunde zum Kunden bringen.Kurzum: Delivery Hero bleibt ein interessanter Basiswert für Long-Spekulationen - wenngleich Anleger wegen der aktuell recht hohen Bewertung nicht volles Risiko gehen sollten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2021)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: