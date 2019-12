Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

59,26 EUR +18,14% (13.12.2019, 11:05)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

59,28 EUR +17,76% (13.12.2019, 11:20)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (13.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Markt für Essenslieferdienste komme es vor allem auf Größe an. Milliardenschwere Übernahmen und Fusionen würden daher das Bild der Branche prägen. Nun habe Delivery Hero erneut zugeschlagen und sich eine Mehrheitsbeteiligung am südkoreanischen Unternehmen Woowa gesichert.Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft erwerbe Delivery Hero zunächst 82 Prozent der Woowa-Anteile. Weitere Woowa-Eigner könnten ihre Anteile noch zu gleichen Bedingungen einreichen und die Beteiligung von Delivery Hero sogar auf 88 Prozent erhöhen. Die verbliebenen zwölf Prozent würden weiterhin vom Management gehalten und sollten über einen Zeitraum von vier Jahren in Aktien von Delivery Hero umgetauscht werden.Das südkoreanische Unternehmen werde bei dem Deal mit vier Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro) bewertet. Delivery Hero wolle bis zu 1,7 Milliarden Euro in bar und bis zu rund 1,9 Milliarden Euro in neuen Delivery-Hero-Aktien auf den Tisch legen. Dafür solle eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchführen werden. Die Transaktion solle im zweiten Halbjahr 2020 abgeschlossen werden.Laut einer Mitteilung von Delivery Hero betreibe Woowa mit Baedal Minjok den größten Online-Essenslieferservice in Südkorea, der alleine im dritten Quartal rund 100 Millionen Bestellungen abgewickelt und in den ersten neun Monaten 2019 ein Umsatzplus von 84 Prozent auf 301 Millionen Euro verzeichnet habe. Zudem sei Woowa auch in Vietnam aktiv.Delivery Hero habe seinen Unternehmenssitz in Berlin, betreibe hierzulande aber kein operatives Geschäft mehr. Stattdessen erwirtschafte das Unternehmen einen Großteil des Umsatzes inzwischen in den wachstumsstarken Märkten Nahost und Nordafrika (51,6 Prozent) und Asien (28,4 Prozent).Dass Delivery Hero zur Finanzierung des Deals eine Kapitalerhöhung plane, sei bei den Anlegern zunächst nicht gut angekommen: Im vorbörslichen Handel sei die Aktie um über 7% eingeknickt. Inzwischen hätten jedoch die Bullen wieder das Ruder übernommen und die Aktie in der Spitze um über 10% nach oben katapultiert.Damit baue die Aktie ihren Vorsprung seit Jahresbeginn auf satte 70% aus und notiere auf einem neuen Allzeithoch. Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung ins Ausgabe 33/19 gefolgt sind, lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 13.12.2019)