Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (15.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) von 136 Euro auf 130 Euro.Delivery Hero habe für das Q3/2021, wie üblich, nur so genannte Leistungsindikatoren (Zahl der Bestellungen, Bruttowarenwert (GMV), Gesamtumsatz der Segmente) vorgelegt, was die Aussagekraft begrenze. Diese hätten mehrheitlich (GMV, Gesamtumsatz der Segmente) die Analystenprognosen sowie den Marktkonsens übertroffen, während die Zahl der Bestellungen im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Segmentseitig sei erneut das starke Wachstum der Integrated Verticals (Umsatz: +184% auf 289,9 Mio. Euro) auffällig gewesen. Der Ausblick für 2021 (auf pro-forma-Basis: beinhalte Woowa ab dem 01.01.2021 und schließe Delivery Hero Korea ab dem gleichen Zeitpunkt aus) sei erhöht (u.a. GMV am oberen Ende der bisherigen Bandbreite von 33 bis 35 (Gj. 2020 pro-forma: 21,8) Mrd. Euro) bzw. bestätigt worden (bereinigte EBITDA-Marge (bezogen auf den GMV) bei rund -2,0% (Gj. 2020 pro-forma: -2,7%).Lusebrink passe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS: -6,10 (alt: -5,89) Euro) und 2022e (u.a. EPS 2022e: -4,63 (alt: -4,49) Euro) an. Für ihm sei angesichts zunehmender Konkurrenz sowie hoher Investitionen v.a. in den Quick Commerce weiterhin schwer absehbar, wann Delivery Hero den Breakeven erreiche und wie hoch das langfristige Margenniveau sein werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: