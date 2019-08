Top-Chart und -Zahlen, die Nummer 1 in hochdynamischen Märkten. Delivery Hero werde in den nächsten Jahren mit Schwung den Break-even erreichen. Die Story sei heiß, lecker und angerichtet. In der Suppe schwimme nur ein einziges Haar - ein langes, blondes. (Analyse vom 29.08.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

44,00 EUR +0,50% (29.08.2019, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

44,13 EUR +0,46% (29.08.2019, 09:21)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (29.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz knurrenden Magens: Jetzt deutlich sprechen und nur keinen Fehler machen! Jeder kenne den Anruf beim Chinesen oder Italiener - und die Enttäuschung, wenn doch Champignons auf der Pizza seien und statt "frischem" Salat Fischsalat geliefert werde. Die Lösung: klare und schnelle Bestellung per Smartphone-App. Für die Gastronomie vereinfache es Abläufe und sorge für neue Kunden - doch das große Geschäft würden die Food-Delivery-Plattformen machen. Der Clou für enorme Gewinne, ohne sich die Finger an Kochtöpfen zu verbrennen, sei es, ähnlich wie Facebook oder Xing eine digitale Plattform zu etablieren. Die Apps von Delivery Hero würden jede Minute Tausende Bestellungen annehmen - und würden die Aufträge (gegen Gebühr) an Partner weitergeben. So müsse Delivery Hero nicht selbst Pizzas belegen oder radelnd Essen ausliefern und könne ohne große Investitionen immens wachsen.Bereits zum IPO vor drei Jahren habe Delivery-Hero-Gründer Niklas Östberg im Gespräch mit dem "Aktionär" versprochen, noch aggressiver als die Konkurrenz aufs Gas zu drücken. Das Wachstumsversprechen sei eingelöst worden. Die jüngsten Zahlen seien atemberaubend gewesen: So sei der Q2-Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 103 Prozent auf 315 Millionen Euro gestiegen. Die "starke Beschleunigung" des Wachstums sei durch einen besseren Service für Kunden gelungen. Daher sehe Delivery-Hero-Gründer Östberg auch im dritten Quartal einen "starken Start".Das mache Appetit auf die Aktie: Auch der Chart-Turnaround sei geglückt, gerade sei ein Kaufsignal der Turnaround-Formel TFA gegeben worden. Was den Hot-Stock zusätzlich antreibe, sei ein Milliardendeal: Die Vorstände der niederländischen Just Eat und der britischen Takeaway.com hätten sich auf eine Fusion geeinigt. Die Idee dahinter: The winner takes it all - nur die größte Plattform ziehe wie ein Magnet hungrige Endkunden und Restaurantpartner an - und könne Kosten auf maximalen Umsatz verteilen.Dem Gründer des Food-Delivery-Unternehmens Just Eat sei klar: "Bei Food Delivery gewinnt nur der Marktführer." Auf den ersten Blick überflügele nun die neu formierte "Just Eat Takeaway.com" den Rivalen Delivery Hero beim Umsatz. Doch bei genauerem Hinsehen habe Delivery Hero mit harten und mutigen Entscheidungen alles richtig gemacht: So sei 2019 wegen Konkurrenzdruck das Deutschlandgeschäft für knapp eine Milliarde Euro an Takeaway verkauft worden. Denn die Nummer 2 zu sein sei keine Option. Delivery Hero sei vielmehr in 33 Märkten weltweit die Nummer 1. Der Fokus liege auf Ländern im Nahen Osten oder Asien, die immenses Wachstumspotenzial aufweisen würden. Hier liege die Online-Penetration im Essensmarkt noch bei unter 15 Prozent.Der schwedische Gründer Niklas Östberg habe einmal gesagt, er habe kein Auto, brauche keine Jacht, sondern nur ein gutes Kopfkissen, ein Rad und seinen täglichen Cappuccino. Am 2. August 2019 aber die Meldung: Er habe Aktien im Wert von zehn Millionen Euro oder drei Millionen Cappuccinos verkauft.Gegenüber dem "Aktionär" spreche er von "privaten Gründen". Am Großteil seiner Aktien halte er fest.