XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

94,00 EUR +2,96% (25.06.2020, 11:57)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

94,22 EUR +3,20% (25.06.2020, 12:12)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (25.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Im Rally-Modus - AktienanalyseDie Corona-Krise hat dem Essensliefer-Service Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zum Jahresstart einen gewaltigen Nachfrageboom beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im ersten Quartal sei der Umsatz um 92 Prozent auf 515 Mio. Euro geklettert. Nach anfänglich negativen Auswirkungen der Coronakrise hätten sich 50.000 neue Restaurants und 1.500 Lebensmittelgeschäfte der Plattform angeschlossen. Selbstredend, dass die Prognose bestätigt worden sei. Das Unternehmen wolle 2020 einen Umsatz von 2,4 bis 2,6 Mrd. Euro schaffen - ein Plus von rund 70 Prozent zum Vorjahr. Bei der Profitabilität hapere es allerdings. Vor allem die Aktivitäten im Nahen Osten, in Lateinamerika und in Südostasien würden an den Gewinnen nagen. Finanzchef Emmanuel Thomassin habe die Aktionäre daher abermals auf Verluste vorbereitet. Auch könne er noch keine Prognose abgeben, wann im laufenden Geschäft kostendeckend gearbeitet werden könne, so der Manager auf der Hauptversammlung.Die Börse scheine sich daran wenig zu stören. Was zähle, seien die starken Wachstumsaussichten. Die Profitabilität - so die Meinung, die sich durchzusetzen scheine - komme da irgendwann ganz von alleine.Frisches Futter für die Bullen liefert zudem der beispiellose Crash der Wirecard-Aktie: Denn sollte sich der Kurs des Zahlungsabwicklers bis September nicht nachhaltig erholen, hat Delivery Hero gute Karten, das Unternehmen aus der ersten Börsenliga zu verdrängen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2020)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: