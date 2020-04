Investierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Delivery Hero-Aktie. (Analyse vom 28.04.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

78,04 EUR +2,71% (28.04.2020, 10:05)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

79,26 EUR +2,35% (28.04.2020, 10:18)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (28.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Delivery Hero habe am Dienstagmorgen die Zwischenbilanz für das erste Quartal veröffentlicht. Trotz des Corona-Ausbruchs seien Umsatz und Bestellaufkommen erneut kräftig gewachsen. Der Aktie liefere das zum Handelsstart zusätzlichen Schub.Die Zahl der Bestellungen über die Plattform habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 239 Millionen etwa verdoppelt, der Umsatz sei um 93 Prozent auf 515 Millionen Euro gestiegen. Und das, obwohl sich der Ausbruch der Corona-Pandemie in der zweiten Märzhälfte zunächst negativ auf das Bestellaufkommen ausgewirkt habe."Der anfänglich negative Effekt von COVID-19 wurde rasch bewältigt", heiße es dazu vom Unternehmen. So sei der Kundenstamm im März um über 50.000 Restaurants sowie 1.500 Lebensmittelgeschäfte und lokale Unternehmen gewachsen. Dadurch habe sich Delivery Hero rasch erholen können.CEO Niklas Östberg habe sich mit der Entwicklung zufrieden geäußert: "Wir hatten einen starken Start ins Jahr mit einem beeindruckenden Wachstum beim Bestellvolumen und der Kundenakquise. Dadurch dass wir sofort auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie reagiert haben, hat sich unser Unternehmen rasch erholen und unser Angebots an das veränderte Kundenverhalten und die größere Nachfrage nach Online-Lieferungen anpassen können."Angesichts des starken Jahresauftakts habe das Management den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Angepeilt werde ein Umsatz von 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von -14 bis -18 Prozent. Darin enthalten seien negative Auswirkung von bis zu 50 Millionen Euro auf das bereinigte EBITDA in der Region Nahost und Nordafrika (MENA) für das Gesamtjahr 2020, die sich aus COVID-19-bezogenen Kosten ergebe.An den geplanten Investitionen von bis zu 200 Millionen Euro im laufenden Jahr halte das Unternehmen fest. Das Ziel, 2020 den Break Even in Europa zu schaffen, sei ebenfalls bestätigt worden.Die Q1-Zahlen würden die starke operative Entwicklung und untermauern den deutlichen Kursanstieg der Aktie belegen. Mit einem Plus von rund eineinhalb Prozent klettere sie am Dienstag weiter nach oben und habe dabei das bisherige Allzeithoch bei 81,62 Euro vor Augen.