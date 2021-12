Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (08.12.2021/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von SRH AlsterResearch:Die Aktienanalysten von SRH AlsterResearch raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER).Der Aktienkurs von Delivery Hero sei in letzter Zeit stark unter Druck geraten, was im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen sei. Zum einen habe Delivery Hero einen Rückschlag bei der Übernahme eines Lieferdienstes in Saudi-Arabien erlitten. Zum anderen würden höhere Kosten aufgrund von Lohnerhöhungen für Zustellkuriere drohen.Der Versuch des Unternehmens, "The Chefz", eine Plattform für die Lieferung von Gourmetgerichten in Saudi-Arabien zu übernehmen, sei von der lokalen Wettbewerbsbehörde abgelehnt worden. Offenbar sei dies der zweite Versuch von Delivery Hero in diesem Jahr gewesen durch Übernahmen in der Region zu expandieren. Dies zeige einen Trend zur zunehmenden Zurückhaltung seitens der Behörden. Im vergangenen Jahr habe Delivery Hero die kartellrechtliche Genehmigung für die Übernahme des südkoreanischen Unternehmens Woowa erhalten, allerdings unter strengen Auflagen, die die ursprünglich angestrebten Synergieeffekte verhindern würden.Währenddessen würden in Europa die Löhne in einem von Arbeitskräftemangel geprägten Umfeld steigen. Einer der größten Konkurrenten von Delivery Hero im Bereich Quick Commerce werde die Löhne für seine Kuriere bis Januar um mindestens 14% anheben. Darüber hinaus plane die Europäische Union, die Arbeitsrechte von Lebensmittelkurieren zu verbessern. Eine EU-weite Neueinstufung von freiberuflichen Mitarbeitern als Angestellte könnte zu zusätzlichen Kosten für die Branche führen. Als Folge ähnlicher Bemühungen in Spanien sei der Lieferdienst Deliveroo aus dem dortigen Markt ausgestiegen.Um möglichen Lohnerhöhungen und dem zunehmenden Wettbewerb in Europa Rechnung zu tragen, senke die AlsterResearch die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2022 und das Folgejahr. Das DCF-basierte Kursziel sinke von EUR 139,00 auf EUR 134,00.Das Rating der Aktienanalysten von SRH AlsterResearch für die Delivery Hero-Aktie bleibt bei "kaufen". (Analyse vom 08.12.2021)