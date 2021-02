Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (05.02.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER).Delivery Hero habe von der südkoreanischen Kartellbehörde KFTC schriftlich die bedingte Genehmigung für die Übernahme von Woowa Brothers erhalten. Voraussetzung sei, wie bereits bekannt, der Verkauf der südkoreanischen Tochter Yogiyo. Delivery Hero habe die strategische Partnerschaft mit Woowa am 13.12.2019 bekannt gegeben.Der Transaktion liege ein Unternehmenswert für Woowa von 3,6 Mrd. Euro zugrunde. Als Gegenleistung sei die Zahlung von bis zu 1,7 Mrd. Euro in bar und bis 1,9 Mrd. Euro in neuen Delivery-Hero-Aktien, basierend auf einem 20-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Delivery-Hero-Aktie von 47,47 Euro, vereinbart worden. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 02.02.2021 (128,65 Euro) rechne Delivery Hero für Woowa nun mit einer Wertberichtigung von bis zu 1,4 Mrd. Euro, sollte sich bis zum Abschluss der Transaktion (für März erwartet) keine Änderung beim Delivery Hero-Aktienkurs ergeben.Lusebrink werte die Genehmigung der Transaktion positiv, da Woowa ein wesentlicher Baustein der Wachstumsstrategie in Asien sei. Erfreulich sei seines Erachtens zudem, dass Delivery Hero laut CFO Thomassin keine Probleme beim Verkaufsprozess von Yogiyo sehe, da eine große Nachfrage von potenziellen Käufern bestehe. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe Lusebrink die positiven Aspekte (u.a. Covid-19-Pandemie stärke das Geschäftsmodell; erwartete aggressivere Akquisitionspolitik) bereits größtenteils eingepreist.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum die Delivery Hero-Aktie. Das Kursziel werde von 145 Euro auf 140 Euro gesenkt. (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link