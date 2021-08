XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

118,70 EUR -1,08% (30.08.2021, 13:37)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

118,70 EUR -1,12% (30.08.2021, 13:22)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (30.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) und senkt das Kursziel von 140 auf 130 Euro.Die Zahlen für das erste Halbjahr 2021 seien ergebnisseitig deutlich schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, während der GMV und der Konzernumsatz im Rahmen seiner Erwartungen gelegen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Sie würden zeigen, dass der ausgeprägte Wachstumskurs des Berliner Unternehmens deutlich zu Lasten der Profitabilität gehe. Segmentseitig sei v.a. Integrated Verticals durch den starken Ausbau des Quick Commerce für die Verlustausweitung verantwortlich gewesen, während Europa den Break-even geschafft habe. Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden. Lusebrink halte ihn beim GMV und Gesamtumsatz der Segmente für erreichbar, sehe ihn bei der bereinigten EBITDA-Marge jedoch als ambitioniert an, zumal der Ausbau des Engagements von Foodpanda in Deutschland zusätzlich belasten dürfte. Mit Blick auf die H1-Zahlen sei angesichts zunehmender Konkurrenz und hoher Investitionen v.a. in den Quick Commerce weiterhin schwer absehbar, wann Delivery Hero den Break-even erreiche und wie hoch dann das langfristige Margenniveau sein werde. Lusebrink senke seine Prognosen.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Delivery Hero-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab und reduziert das Kursziel von 140 auf 130 Euro. (Analyse vom 30.08.2021)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: