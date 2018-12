Die Aktionäre von Delivery Hero würden am Freitagmorgen begeistert reagieren: Der MDAX-Titel schieße um fast 20% nach oben. Die Takeway-Aktie starte ähnlich stark. Beide Titel wurden allerdings im Zuge der jüngsten Korrektur ausgestoppt und stehen seitdem auf der Beobachtungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 21.12.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (21.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Kurz vor Weihnachten würden die Lieferdienste Delivery Hero und Takeaway.com einen dicken Deal auftischen: Die Berliner würden ihr gesamtes Deutschlandgeschäft an den niederländischen Rivalen verkaufen. Im Gegenzug würden sie fast eine Mrd. Euro in bar und Aktien erhalten und würden dadurch voraussichtlich zum zweitgrößten Aktionär von Takeaway.Im Rahmen der Transaktion veräußere Delivery Hero alle ausstehenden Geschäftsanteile an Delivery Hero Germany GmbH und Foodora GmbH (zusammen "Delivery Hero Germany") an Takeway.com, heiße es in Pressemitteilung. Der Deal umfasse damit auch die Marken Pizza.de, Lieferheld und Foodora, mit denen Delivery Hero bislang in Deutschland aktiv sei.Delivery Hero erhalte dafür 508 Mio. Euro in bar und 9,5 Mio. Aktien von Takeaway.com im Wert von rund 422 Mio. Euro. Insgesamt erlöse Delivery Hero durch den Verkauf somit rund 930 Mio. Euro und werde darüber hinaus künftig rund 18% des ausstehenden Aktienkapitals von Takeaway.com halten. Damit würden die Berliner zum zweitgrößten Aktionär des niederländischen Rivalen und dürften ein unabhängiges Mitglied für den Aufsichtsrat nominieren.Rund die Hälfte der Barmittelzuflüsse möchte Delivery Hero in weiteres Wachstum in den Märkten außerhalb Deutschlands investieren. Insgesamt komme das Unternehmen nach dem Verkauf auf rund eine Mrd. Euro Cash.Die Transaktion stehe noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Hauptversammlung der Takeaway.com und werde voraussichtlich in der ersten Hälfte von 2019 abgeschlossen.Der globale Markt für Essenslieferdienste sei hart umkämpft - in den meisten Regionen könne auf lange Sicht nur der Marktführer profitabel arbeiten. In diesem Verdrängungswettbewerb seien Zusammenschlüsse oder der Verkauf regionaler Tochterunternehmen keine Seltenheit. Ein Deal dieser Größenordnung sei jedoch auch in der Food-Delivery-Branche nicht alltäglich.