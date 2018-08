XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

48,94 EUR +3,64% (09.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

48,66 EUR +2,83% (09.08.2018, 18:49)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (09.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: "Es wird noch Überraschungen geben" - AktienanalyseDass Vorstandschef von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER), Niklas Östberg, in großen Maßstäben plant, ist hinlänglich bekannt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Schließlich habe er den Essenslieferdienst zu einem globalen Unternehmen aufgebaut. In einem Interview mit der "SZ" habe er sich nun aber vielleicht etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. "Vielleicht ist Delivery Hero irgendwann mal 80 Mrd. Euro wert, wir haben ja noch Zeit, um alle unsere Möglichkeiten ausnutzen. Es wird noch Überraschungen geben", so der Vorstandschef. Zum Vergleich: Die aktuelle Marktkapitalisierung liege bei gerade mal 8,7 Mrd. Euro - was angesichts des für 2018 erwarteten Umsatzes von 0,76 Mrd. Euro aber auch schon einiges sei.Eine erste Überraschung habe Östberg auch gleich parat gehabt: Delivery Hero könnte künftig auch Zutaten zum Selbstkochen liefern. "Für uns wäre es eher sinnvoll, wenn unsere Restaurants den Kunden die Zutaten für ihr Lieblingsessen zusammenstellen und liefern, damit der Kunde es auch daheim zubereiten kann." Mit dem Vorstoß würde Delivery Hero direkt den ebenfalls aus dem Rocket Internet-Imperium stammenden Kochboxenversender HelloFresh angreifen. Doch zunächst müssten sich die Aktionäre mit kleineren Brötchen begnügen. Ursprünglich habe der Konzern in einem Monat des vierten Quartals erstmals im operativen Geschäft schwarze Zahlen schreiben wollen. 2019 sollte dann das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) komplett positiv sein. Doch daraus wird jetzt nichts, weil Delivery Hero 2018 und 2019 bis zu 80 Mio. Euro in sein Wachstum investieren will, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2018)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: