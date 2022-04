XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (29.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Die Achterbahnfahrt bei der Delivery Hero-Aktie setze sich fort. Nachdem das Berliner Unternehmen die Umsatzerwartung zum Jahresauftakt deutlich übertroffen habe, sei das Papier dennoch eingebrochen. Nun würden sich erste Analysten zu Wort melden und der Aktie weiterhin Potenzial einräumen - der Kurs lege deutlich zu.Der jüngste Einbruch der Delivery Hero-Aktie lasse sich darauf zurückführen, dass der Essenslieferdienst seine Bestellzahlen nicht veröffentlicht habe und dies auch in Zukunft nicht vorhabe. "Der Aktionär" rate weiterhin: Finger weg. Seit Anfang des Jahres habe die Delivery Hero-Aktie schon fast drei Viertel an Wert verloren. Eine Erholung sei hier noch nicht in Sicht, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2022)