Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

116,20 EUR +0,56% (26.11.2021, 12:32)



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

116,90 EUR +2,81% (26.11.2021, 12:18)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (26.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Bullische Struktur im Dreiecksmuster - AktiennewsDie Aktie von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) notiert am Freitagvormittag 2,13% höher bei 117,65 Euro und erholt sich leicht von den Verlusten der vergangenen vier Tage, so die Experten von XTB.Langfristig steuere der Kurs aufgrund der tieferen Hochs und höheren Tiefs auf die Spitze einer Dreiecksformation zu, sodass die Anleger vor allem an der Richtung des Ausbruchs interessiert seien. Kurzfristig hätten die Käufer auf das 61,8%-Retracement des vorherigen Aufwärtsimpulses reagiert, sodass sich die Aktie der oberen Grenze des Dreiecks nähern könnte. Da es in diesem Jahr jedoch immer wieder schnelle Richtungswechsel gegeben habe, sollte in die heutige Reaktion nicht zu viel hineininterpretiert werden. Eine wichtige Widerstandszone befinde sich zwischen 131,45 und 132,75 Euro, während das Tief bei 105,50 Euro eine starke Unterstützung darstelle. (News vom 26.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link