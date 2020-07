XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

91,22 EUR -6,15% (24.07.2020, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

91,20 EUR -4,98% (24.07.2020, 12:14)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (24.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Aussagen von CEO-Niklas Österberg hätten die Anleger von Delivery Hero am Freitag verstimmt. Österberg habe dem "Handelsblatt" auf die Frage, wann der Essenslieferdienst profitabel werde, geantwortet: "Ich weiß es wirklich nicht". Das sei natürlich nicht das, was Investoren hätten hören wollen, habe es am Markt geheißen.Delivery Hero gelte als einer der Gewinner der Corona-Krise und habe gerade in der Phase der sozialen Einschränkungen und geschlossenen Restaurants von Essensbestellungen nach Hause profitiert. Der Essenslieferdienst gelte mit einem Börsenwert von mittlerweile 18 Mrd. Euro als heißer Anwärter für den DAX.Ausgehend vom Corona-Tief Mitte März bei gut 50 Euro habe sich der Kurs bis Anfang Juli mehr als verdoppelt. Danach sei er etwas abgebröckelt, wobei sich der Bereich um die 90 Euro als Unterstützung erwiesen habe. Investierte Anleger könnten bei Delivery Hero an Bord bleiben und die Gewinne laufen lassen. Der Aufwärtstrend sei intakt. Ein Neueinstieg dränge sich nicht auf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: