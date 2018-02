XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (13.02.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktie attackiert obere Trendkanalbegrenzung - ChartanalyseNach einem Jahreshoch bei 39,95 Euro im November 2017 verabschiedeten sich Käufer aus dem Wertpapier von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) und sorgten anschließend für eine nicht unerwartete Korrektur der Aktie, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Hierbei habe das Wertpapier an die allseits beliebte 38,2% Fibonacci-Marke um 30,80 Euro abwärts korrigiert und versuche sich in diesem Bereich nun an einem nachhaltigen Boden. Dieser äußere sich insbesondere durch die kräftigen Kursgewinne aus den Vortagen, die direkt an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung aufwärts geführt hätten. Ein Widerstand bei 35,32 Euro stehe einem größeren Kaufsignal jedoch noch im Wege, erst wenn diese Hürde beiseite geschafft werde, dürften weitere Kapitalzuflüsse der Aktie zu einer weiteren Aufwärtsbewegung verhelfen. Die Chancen hierfür stünden aus charttechnischer Sicht durchaus gut!Für einen Rücklauf zurück an die Jahreshochs aus 2017 um 39,95 Euro sei ein nachhaltiger Kursanstieg über das Widerstandsniveau von mindestens 35,32 Euro notwendig. Erst dann kann Delivery Hero seine volle Stärke entfalten und darüber hinaus sogar auf ein Kursniveau von grob 42,00 Euro zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.02.2018)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: