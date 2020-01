XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (23.01.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktie im Höhenflug - AktienanalyseDer Essenslieferant Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) hat sich am Kapitalmarkt frisches Geld besorgt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dazu seien Wandelschuldverschreibungen platziert und eine Kapitalerhöhung durchgeführt worden. Im Zuge der Kapitalmaßnahmen, die innerhalb weniger Stunden durchgezogen worden seien, habe das Unternehmen insgesamt rund 2,3 Mrd. Euro eingenommen - etwas mehr als die ursprünglich anvisierten rund 2,1 Mrd. Euro. Davon hätten rund 571 Mio. Euro aus der Kapitalerhöhung gestammt. Der Ausgabepreis habe bei 70 Euro je Aktie gelegen. Ganz überraschend seien die Maßnahmen nicht gekommen. Denn das Geld solle vor allem für die Übernahme des südkoreanischen Mitstreiters Woowa verwendet werden. Im Dezember habe der Konzern den Ausbau seines Geschäfts in Asien verkündet. Dazu habe sich Delivery Hero 87 Prozent an Woowa gesichert. Das Übernahmeziel sei dabei mit 4 Mrd. Dollar bewertet worden.Seit der Meldung der Übernahme seien die Aktien von Delivery Hero im Höhenflug. Insgesamt hätten sie seither rund 40 Prozent zugelegt. Selbst auf dem erhöhten Niveau muss das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2020)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: