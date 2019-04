Börsenplätze Delignit-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Delignit-Aktie:

7,74 EUR +0,26% (12.04.2019, 10:00)



ISIN Delignit-Aktie:

DE000A0MZ4B0



WKN Delignit-Aktie:

A0MZ4B



Ticker-Symbol Delignit-Aktie:

DLX



Kurzprofil Delignit AG:



Der Delignit Konzern (ISIN: DE000A0MZ4B0, WKN: A0MZ4B, Ticker-Symbol: DLX) entwickelt, fertigt und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische, überwiegend laubholzbasierte Werkstoffe und Systemlösungen. Der Delignit Konzern ist anerkannter Entwicklungs- und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa der Automobil- und Schienenverkehrsindustrie.



Die Produkte verfügen über besondere technische Eigenschaften und werden u.a. als Einbausysteme in leichten Nutzfahrzeugen, Kofferraumladeboden in PKWs und Systemböden für Zugausstattungen eingesetzt. Der Delignit-Werkstoff basiert in der Regel auf europäischem Laubholz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nichtregenerativen Werkstoffen wie Kunststoff und Stahl ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit-Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen.



Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. (12.04.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Delignit-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Welt befindet sich im Umbruch, Ökologie und Nachhaltigkeit gewinnen in der öffentlichen Debatte zunehmend an Bedeutung. Genau von diesem Trend könnte die nordrhein-westfälische Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0, WKN: A0MZ4B, Ticker-Symbol: DLX) künftig profitieren, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Die jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen könnten jedenfalls überzeugen, ein Einstieg könnte sich lohnen.Delignit entwickle, produziere und vertreibe unter dem eigenen Markennamen ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Der Konzern sei laut eigenen Angaben Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Zudem bediene Delignit weitere Technologiebranchen z.B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Anwendung würden Delignit-Produkte beispielsweise als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile oder Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen finden. Der Delignit-Werkstoff basiere überwiegend auf europäischem Laubholz, sei in seinem Lebenszyklus CO2-neutral. Der Einsatz dieses Werkstoffs verbessere daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfülle deren steigende ökologische Anforderungen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe das Unternehmen laut einer Pressemeldung (der Geschäftsbericht sei noch nicht veröffentlicht worden) mit 60,3 Mio. Euro den höchsten Umsatz der Firmengeschichte erreicht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei auf 5,6 Mio. Euro nach 4,9 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen. Die EBITDA-Marge habe dabei mit 9,3% leicht über der Vorjahresmarge von 9,2% gelegen. Das Konzernergebnis verbessere sich um 33,4% auf 2,6 Mio. Euro nach zuvor 1,9 Mio. Euro. Daraus errechne sich ein Ergebnis je Aktie von 0,31 Euro. Bilanziell sei Delignit ebenfalls gut aufgestellt. Zum 30.6.2018 habe die Eigenkapitalquote bei 51% gelegen, die Finanzverbindlichkeiten würden mit 4,8 Mio. Euro angesichts einer Bilanzsumme von 34 Mio. Euro eher moderat erscheinen.Auf dem aktuellen Kursniveau von 7,50 Euro ergebe sich für das Unternehmen ein auf den ersten Blick ambitioniertes 2018er-KGV von 24. Doch die Chancen stünden günstig - insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Debatte um Nachhaltigkeit -, dass Delignit zu den großen Gewinnern der Zukunft zähle.Für langfristig orientierte Anleger könnte sich daher ein Einstieg bei Kursen bis 7,50 Euro lohnen. Ein mittelfristiges erstes Kursziel sehen wir bei 10 Euro, ein Stop-Loss-Limit sollte bei 6 Euro platziert werden, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 04/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link