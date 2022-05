Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Deere & Company (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Landtechnik-Riese Deere habe heute vor Eröffnung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe beim Gewinn die Erwartungen der Wall Street-Experten geschlagen, zudem die Gewinnprognose angehoben, jedoch beim Umsatz enttäuscht. Die Aktie reagiere mit Kursverlusten.Das Unternehmen habe einen Anstieg des Nettoumsatzes um 9 Prozent auf 12,03 Milliarden Dollar gemeldet. Das liege mehr als eine Milliarde Dollar unter den Erwartungen (13,23 Milliarden Dollar).Positiv gewesen sei dagegen die Entwicklung beim Gewinn pro Aktie, der bei 6,81 Dollar und damit 12 Cent über den erwarteten 6,69 Dollar gelegen habe. Insgesamt habe der Nettogewinn um 17 Prozent auf 2,01 Milliarden Dollar gesteigert werden können.Deere habe angegeben, dass die Zuwächse beim Gewinn insbesondere auf die neuesten Preissteigerungen zurückzuführen seien. Allerdings hätten auch höhere Produktionskosten und Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Auswirkungen des Ukraine-Kriegs das Betriebsergebnis belastet.Daher habe das Unternehmen nun seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2022 auf 7 bis 7,4 Milliarden Dollar angehoben. Der operative Cashflow solle bei 5,6 bis 6 Milliarden Dollar liegen.Deere habe diesmal eher gemischte Zahlen präsentiert. Trotz der hohen Nachfrage nach seinen Produkten gebe es derzeit Ineffizienzen bei der Produktion aufgrund der Lieferkettenprobleme. Mittelfristig dürfte Deere diese Probleme jedoch in den Griff bekommen. Zumal seine starke Preissetzungsmacht dem Landtechnik-Marktführer aktuell zu höheren Gewinnen und Margen verhelfe.Anleger bleiben dabei, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Deere-Aktie. (Analyse vom 20.05.2022)