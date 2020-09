NYSE-Aktienkurs Deere-Aktie:

Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, Ticker NYSE: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (21.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Landmaschinenbauers Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, Ticker NYSE: DE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Regierung gehe jetzt relativ spendabel mit ihrem Geld um. Die Subventionen für den US-Agrarsektor dürften dazu führen, dass viele Landwirte ihre Maschinen letztendlich wieder aufrüsten würden und das, was an Leistungswartung vorgenommen werden müsse, durchgeführt werde. Vor diesem Hintergrund notiert die Deere-Aktie auf Rekordhoch, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.09.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deere-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deere-Aktie:184,30 EUR -1,57% (21.02.2020, 14:21)