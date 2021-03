Wien (www.aktiencheck.de) - In der Woche vor Ostern herrscht nochmal "Rush Hour" auf dem Datenkalender, denn an Datenhighlights besteht in den kommenden Tagen kein Mangel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aus Marktsicht sicherlich relevanter seien dagegen die anstehenden Schnellschätzungen der Inflation im März am Dienstag (Deutschland) und Mittwoch (Eurozone). Die Teuerung werde in diesem Jahr stark zulegen. Nach Januar werde es im März zum zweiten Schubkommen. Im Vorjahr seien die Preise für Öl bzw. Energie mit Beginn der Corona-Krise stark eingebrochen. Dieses Frühjahr lägen nun diese Preise weit über dem Vorjahresniveau. Der Energieteil des Warenkorbs drehe also von einer inflationsdämpfenden zu einer teuerungserhöhenden Kraft. Die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel (Kernrate) würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG vor Ostern ebenfalls etwas höher als zuletzt erwarten.Gegen Ende der Woche richte sich schließlich die Aufmerksamkeit auf die andere Seite des Atlantiks, neben dem ISM Index für das verarbeitende Gewerbe (Donnerstag) sei es insbesondere der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der das Interesse auf sich lenken werde. Die letzten Monate seien durch eine schwächere Erholungsdynamik am Arbeitsmarkt geprägt, auch wenn im Februar ein größeres Plus von 379 Tausend habe verzeichnet werden können. Im März werde ein Beschäftigungsplus von etwa einer halben Million erwartet. In den nächsten Monaten werde insbesondere die Partizipationsrate stärker in den Fokus rücken, welche stärker das strukturelle Ausmaß der Corona-Krise widerspiegeln werde. Diese habe in den letzten Monaten unverändert bei 61,4% und somit in etwa 2%-Punkte unter dem Vorkrisenniveau. Auch die Federal Reserve werde breiteren Arbeitsmarktindikatoren, wie der Partizipationsrate, wohl mehr Aufmerksamkeit schenken als der klassischen Arbeitslosenquote, die im Februar bei 6,2% gelegen habe und im März gemäß Konsenserwartung leicht auf 6,1% zurückgegangen sein dürfte. (29.03.2021/ac/a/m)