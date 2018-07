Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Märkte schauen zum Wochenbeginn gebannt auf die teilweise verwirrenden Entwicklungen in Berlin, so die Analysten der Nord LB.Dass die Diskussionen um die Zollpolitik bereits Auswirkungen insbesondere auf die Stimmung der vom ISM befragten Unternehmen haben würden, sei wohl noch eher unwahrscheinlich. Ganz ausschließen könne man aber eine erste Reaktion im (sowohl vom Export und Import profitierenden) Industriesektor nicht! Erste Hinweise auf die Tendenzen im Arbeitsmarktbericht könnten die Beschäftigungszahlen von ADP (Mittwoch) liefern, wenngleich man diese auch nicht überschätzen sollte. Ansonsten könne durchaus auch auf die deutschen Zahlen zu den Auftragseingängen (Donnerstag) und zur Industrieproduktion (Freitag) geachtet werden. Hierbei würden die Analysten bei den Ordereingängen mit einer Gegenbewegung rechnen, bei der Industrieproduktion mit einem erneuten Rückgang.Die Reserve Bank of Australia werde am Dienstagmorgen ihre Entscheidung bekannt geben - es sei mit einem unveränderten Leitzins zu rechnen. Einen genaueren Blick sollten die Marktteilnehmer in das FOMC-Sitzungsprotokoll (Minutes) werden, welches am Donnerstagabend zur Bekanntgabe anstehe. Am Mittwoch dagegen werde in den USA der Independence Day gefeiert und die dortigen Märkte seien geschlossen. (02.07.2018/ac/a/m)