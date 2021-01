Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) kletterten um 1,5% nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der US-Pharmakonzern rechne in den kommenden Tagen mit Daten aus der Phase-3-Studie seines Covid-19-Impfstoffs. Sie sollten Aufschluss darüber geben, ob der Impfstoff auch als Einzeldosis wirksam sei, was dem Konzern einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber jenen von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX)/Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) verschaffen würde.



Der Pharmakonzern Moderna habe gestern bekanntgegeben, dass sich ihr aktueller Corona-Impfstoff auch gegenüber anderen Coronavirus-Varianten im Labortest als wirksam herausgestellt habe. Allerdings arbeite der Konzern aufgrund einer schwächeren Immunreaktion an einer Auffrischungs-Impfung, die auf die zuerst in Südafrika aufgetretene Variante abzielen solle. Die Aktien seien um 12,2% gestiegen. (26.01.2021/ac/a/m)



