Unternehmen könnten die Folgen des Demografiewandels abmildern, indem sie den Markt für reifere Arbeitnehmer erschließen würden. "Einerseits entlastet dies die Rentensysteme, andererseits bietet dieser zusätzliche Pool von Arbeitskräften den Unternehmen die Möglichkeit, die Produktivität und das Wachstum in hart umkämpften Märkten aufrecht zu erhalten, die insbesondere durch den Mangel an Nachwuchskräften in wissensintensiven Berufen und schwer zu haltende Millennials belastet sind", so Fromaget weiter.



Angesichts des technologischen und kulturellen Wandels sei es für ältere Arbeitnehmer allerdings zunehmend schwieriger, die Erwartungen der Unternehmen zu erfüllen. Einige Länder hätten dies bereits erkannt und Strategien entwickelt, um Arbeitnehmer länger am Arbeitsplatz zu halten. Das Vereinigte Königreich beispielsweise ermutige Arbeitgeber mittels der "Fuller Working Lives"-Strategie, ältere Arbeitnehmer zu halten, umzuschulen und einzustellen. Ein ähnliches Angebot gebe es in Deutschland: Die "Initiative 50 Plus" ermögliche älteren Arbeitnehmern die Teilnahme an Fortbildungen und Schulungen, um den Ruhestand hinauszuzögern. Ein großzügiger Rabatt auf Studiengebühren an der Hanazono Universität solle Über-50-Jährige in Japan ermuntern, sich auch im höheren Alter fortzubilden. Daneben würden Silver Center Workshops Rentnern dabei helfen, Nebenjobs zu finden.



Bislang sei die Mehrheit der Großunternehmen allerdings nicht bereit, sich mit einer alternden Belegschaft auseinanderzusetzen, da neue Generationen typischerweise flexibler, technisch versierter und kostengünstiger seien. "Die Bedeutung des Pools an älteren Arbeitnehmern darf angesichts des Wettbewerbsvorteils für Unternehmen, den diese Generation mit sich bringen kann, jedoch nicht unterschätzt werden. Die "One Size fits all"-Personalpolitik gehört der Vergangenheit an, und wir sehen bereits Anzeichen dafür, dass neuere Generationen die Verantwortung für den Wandel der Gesellschaft übernehmen", so die Expertin weiter.



Zukunftsorientierte Unternehmen sollten die Gelegenheit nutzen, um ihr gesamtes Humankapitalmanagement und ihre Prozesse zu überarbeiten, um eine altersgerechte Personalpolitik zu schaffen, die sowohl ältere als auch jüngere Generationen nicht vernachlässige. Unternehmen wie Barclays, Westpac, Mercedes, SAP und Michelin seien bereits mit gutem Beispiel vorangegangen, ältere Arbeitnehmer einzustellen, fortzubilden und zu halten. "Unserer Meinung nach kann eine generationenübergreifende Belegschaft ein solider Wachstumstreiber sein, ebenso wie Gender Diversity und kulturelle Vielfalt", schließe die Expertin. (16.11.2018/ac/a/m)





