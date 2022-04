ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (28.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Danone: Starker Jahresauftakt - AktienanalyseDer Lebensmittelkonzern Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) hat im ersten Quartal vor allem wegen Preiserhöhungen ein deutliches Umsatzplus verzeichnet - und damit positiv überrascht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen AusgabeVon Januar bis März sei der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,2 Prozent auf gut 6,2 Mrd. Euro gestiegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Auf vergleichbarer Basis, also ohne die Effekte von Wechselkursveränderungen oder Zu- und Verkäufen, habe das Wachstum 7,1 Prozent betragen. Analysten hätten im Mittel lediglich 6,11 Mrd. Euro vorhergesagt. "Das Wachstum war über alle Regionen und Kategorien hinweg breit gefächert und profitierte von einem positiven Beitrag sowohl der Preise als auch des Sortiments", habe CFO Jürgen Esser resümiert. "Die Volumina haben sich vor allem in Nordamerika und Europa gut gehalten, da wir uns weiterhin in einem sehr volatilen und inflationären Umfeld bewegen."Was an der Börse zudem gut angekommen sei: die Bestätigung der Jahresprognose. Danone peile trotz der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs für 2022 unverändert eine operative Marge von mehr als zwölf Prozent sowie eine Steigerung der vergleichbaren Umsätze um 3 bis 5 Prozent an. Letzteres Ziel erscheine Warren Ackerman von Barclays angesichts des starken Jahresauftakts sogar etwas zu konservativ. Er halte eine Anhebung zur Jahresmitte für denkbar und habe daher das den fairen Wert für die Aktie von 66 auf 70 Euro angehoben - ein Aufschlag von gut 24 Prozent auf den aktuellen Kurs. (Ausgabe 16/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:56,40 EUR +1,15% (28.04.2022, 11:00)Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:56,44 EUR +1,17% (28.04.2022, 11:20)