Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

57,02 EUR -5,38% (30.07.2020)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (31.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Die Umsatzzahlen für das zweite Quartal 2020 (berichtet: -8,3% y/y auf 5,95 Mrd. Euro; vergleichbare Basis (lfl.) -5,7% y/y) hätten die Erwartungen verfehlt. Die Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr 2020 (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: -8,4% y/y auf 1,70 Mrd. Euro) hätten dagegen den Analysten-Erwartungen (Ausnahme: berichtetes Nettoergebnis) sowie dem Marktkonsens entsprochen. Die bereinigte operative Marge habe sich zwar um 0,7 Prozentpunkte (PP) auf 14,0% verringert, wofür aber Extrakosten aufgrund der Covid-19-Pandemie (-0,9 PP) ursächlich gewesen seien. Auf einen Ausblick für 2020 verzichte Danone.Die Danone-Aktie habe mit einem deutlichen Kursrückgang (30.07.: -6%) auf das vorgelegte Zahlenwerk reagiert, was der Analyst für nicht gerechtfertigt halte. So sei für die schwache Topline-Entwicklung ausschließlich das Wasser-Segment (lfl.: 28,0%) ursächlich gewesen, während sich v.a. das margenstarke Segment Specialized Nutrition insgesamt überzeugend entwickelt habe.Der Analyst senke seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet: 3,39 (alt: 3,52) Euro; bereinigt: unverändert: 3,52 Euro) und 2021 (berichtet/bereinigt: 3,80 (alt: 3,89) Euro) mehrheitlich. Auf Basis des DCF-Modells (gesenkte Prognosen und höheres Beta vs. aktualisierter Bewertungszeitraum) habe er ein neues Kursziel von 66,00 (alt: 68,00) Euro für die Danone-Aktie ermittelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:57,10 EUR 0,00% (31.07.2020, 10:32)