Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:

74,24 EUR -0,38% (06.01.2020, 14:42)



Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

74,22 EUR -0,54% (06.01.2020, 14:55)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (06.01.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) zu kaufen.Die meisten Anbieter von Erfrischungsprodukten hätten vor allem mit Basiseffekten zu kämpfen gehabt: Im Vorjahr habe der heißeste und trockenste Sommer in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen besonders die Nachfrage nach Speiseeis und Erfrischungsgetränken angetrieben. 2019 habe dem ein sehr regenreicher Sommer gegenübergestanden, der zudem im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt um rund 1 Grad kälter gewesen sei. In Folge hätten die großen Anbieter besonders im August in dieser Region deutliche Rückgänge beim Absatz von Wasser gemeldet. Nestlé (Marken: Vittel, Contrex, Perrier, S. Pellegrino) habe das Geschäft in Europa als enttäuschend bezeichnet, den Rückgang allerdings nicht quantifiziert. Bei Danone (Evian, Volvic) sank der Absatz in Q3 weltweit um 2,5%. Danone biete das Knowhow bei pflanzenbasiertem Eiweiß, das mit Übernahme von White Wave (Alpro) erworben worden sei, inzwischen auch über Produkte der Kernmarke Activia an.Entscheidend für die weitere Expansion bleibe die Erschließung der Schwellenländer. Dort seien alle Unternehmen in Q3 überdurchschnittlich gewachsen: Nestlé habe von einem organischen Plus von 5,0% in den "aufstrebenden Märkten" (Schwellenländer) berichtet. In den Industrieländern habe der Zuwachs mit +2,7% weiterhin unterhalb der Spanne von +3% bis +5% gelegen, die der Konzern als Expansionspfad avisiert habe. Danone habe in Europa/Nordamerika vergleichbar gerechnet 0,3% mehr umgesetzt, im Rest der Welt 6,5%. Die Sektoreinschätzung von Rahlf laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Danone-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 88,00. (Analyse vom 06.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Danone S.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze Danone-Aktie: