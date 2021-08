Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

62,06 EUR +1,97% (30.07.2021, 17:35)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (02.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) als einen Trading-Tipp des Tages unter die Lupe.In der letzten Woche habe Danone solide Halbjahreszahlen gebracht. Der Ausblick sei bestätigt worden. Die Zahlen seien bei den Anlegern sehr gut angekommen. Hier sei aber eher die Wette auf den neuen Vorstand, den man geholt habe, um das Geschäft wieder auf den Kurs zu bringen.Aus charttechnischer Sicht sei die Situation sehr spannend. Die Danone-Aktie habe einen Widerstand überwunden und jetzt gehe es darum, dass sie die nächsten Stufen erklimme. In den letzten Monaten seit der Coronakrise sei Danone eher Underperformer gewesen. Es gebe also durchaus Nachholpotenzial. Das sehe man auch an den Prognosen der Analysten. HSBC sehe das Kursziel für die Aktie bei 71 Euro. Das wäre die nächste Hürde, wenn die Danone-Aktie über die Marke von 66 Euro geht, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.08.2021)