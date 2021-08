7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (05.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Die Aktie des französischen Nahrungsmittelriesen habe nach der zuletzt längeren Seitwärtsphase wieder deutlicher zulegen können. Das möge bei Betrachtung des langfristigen Chartbildes kaum der Rede wert sein, im Hinblick auf die bisherige Jahresperformance steche Danone im Sektorvergleich jedoch deutlich positiv hervor. Mit einem Kursanstieg von mehr als 17% auf YTD-Basis, wovon allein rund 6% auf das aktuelle noch junge Quartal entfallen würden, hänge das Unternehmen nicht nur seine Peer-Group ab, sondern liege auch deutlich vor dem gesamten Konsumgütersektor.Maßgeblichen Anteil daran hätten die jüngsten soliden Quartalszahlen gehabt. Im zweiten Quartal 2021 habe der konsolidierte Umsatz bei EUR 11,84 Mrd. gelegen, was einem Zuwachs von 1,6% auf vergleichbarer Basis entspreche. Vor allem im Wasserbereich sei ein starkes Wachstum zu beobachten. Das sei insofern erfreulich, da die Wassersparte jüngst besonders unter den anhaltenden Coronamaßnahmen zu leiden gehabt habe. Im zweiten Quartal sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 19,5% gestiegen und habe eine enorme Verbesserung gegenüber den vorigen Quartalen gezeigt. Jedoch bestehe weiterhin ein negativer Effekt von -4% aufgrund der Wechselkurse. Das Ergebnis pro Aktie für das zweite Quartal 2021 betrage EUR 1,63 und liege damit über dem Ergebnis aus dem Vorjahr (EUR 1,55).Auf der Jahreshauptversammlung 2021 von Danone hätten die Aktionäre allen zurAbstimmung gestellten Beschlüssen zugestimmt, einschließlich der vorgeschlagenen Dividende in Höhe von EUR 1,94 pro Aktie in bar sowie der vorgeschlagenen Verlängerung der Amtszeiten von Guido Barilla, Cécile Cabanis, Michel Landel und Serpil Timuray als Mitglieder des Verwaltungsrats und der Ratifizierung der Kooptierung von Gilles Schnepp als Verwaltungsratsmitglied.Des Weiteren sei für die zweite Jahreshälfte ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von EUR 800 Mio. in mehreren Tranchen angedacht.Im Konzern erwarte man trotz kurzfristiger Unsicherheiten eine allmähliche Wiederbelebung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr, welche Hand in Hand mit einem Fortschreiten der Impfprogramme gehen sollte. Dies decke sich weitgehend mit den Analysten-Annahmen. Risiken sehe man bei Danone vor allem in einer breit angelegten Beschleunigung der Inflation bei Milch, Zutaten, Verpackungen und der Logistik.Die Umstrukturierung des Kernportfolios gepaart mit Innovationen, Verbesserungder Vertriebskanäle und gut selektierter Investments würden nach der angekündigten Neuausrichtung den Hauptbestandteil der strategischen Planung bei Danone bilden. Während die Aktie im vergangenen Quartal noch mit einem entscheidenden Bewertungsabschlag gehandelt habe, befinde sich Danone mittlerweile auf höheren, aber immer noch sehr fairen Niveaus.Der fundamentale Ausblick sei gut, aber nicht überragend. Die Stellung Danones als globaler Big Player in der Nahrungsmittelindustrie sei aus Sicht des Analysten unangefochten. Das Unternehmen wirke langfristig interessant, die Reorganisation des Portfolios nehme jedoch Zeit in Anspruch. Es werde daher noch ein paar Quartale benötigen, bis sich die neuen Strukturen auch in konkreten fundamentalen Daten und damit einhergehend auch in den Aktienkursen widerspiegeln. Seit der letzten Aktieninfo zu Danone hab die Aktie rund 10% zulegen können.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt sein Kursziel in der Höhe von EUR 67,00 aufrecht, aufgrund des eingeschränkten Ertragspotenzials nimmt er Danone jedoch von "Kauf" auf "Halten zurück. Das Kursziel ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie KGV- und EV/EBIT auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsdiscount zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 05.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen