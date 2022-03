Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (02.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) weiterhin zu kaufen.Im vierten Quartal 2021 habe Danone einen konsolidierten Umsatz von EUR 6,24 Mrd. erwirtschaftet, was einem Zuwachs von starken 6,7% auf vergleichbarer Basis entspreche. Auf berichteter Basis habe der Umsatz um 10,9% zugelegt, angetrieben durch positive Wechselkurseffekte (+2,6%) und durch den positiven Beitrag von Hyperinflationsregionen (+1,0%). Die Dynamik des Konzerns im jüngsten Quartal sei gut durch die Entwicklung der einzelnen Regionen gestützt gewesen. So habe der Konzern in Europa und Nordamerika ein Umsatzwachstum von +4,3% auf vergleichbarer Basis verbucht, welches vor allem auf die kontinuierliche Erholung im Bereich Wasser und dem anhaltenden Momentum der Sparte EDP (Essential Dairy & Plant-Based Products) zurückzuführen gewesen sei.Die Umsätze in den restlichen Teilen der Welt seien auf vergleichbarer Basis um satte 10% gestiegen, angetrieben durch die anhaltende Dynamik des Bereichs Specialized Nutrition. Im zweiten Halbjahr 2021 sei man wie erwartet zu einem profitablen Wachstum zurückgekehrt, mit einer wiederkehrenden operativen Marge von knappen 14% für das Geschäftsjahr 2021.Das Aktienrückkaufprogramm, welches am 29. Juli 2021 angekündigt worden sei, sei nun beendet. Der Konzern habe insgesamt EUR 800 Mio. im zweiten Halbjahr 2021 diesbezüglich aufgewendet. Ein neues Rückkaufprogramm sei derzeit nicht angedacht.Am 26. April werde der Vorstand eine Dividende von EUR 1,94 je Aktie für das Fiskaljahr 2021 vorschlagen, wie im Jahr 2020. Danone punkte damit weiterhin als Krösus unter den Nahrungsmittelproduzenten und steche mir einer erwarteten Dividendenrendite von knapp unter 4% hervor.Danone weise ein verhältnismäßig hohes Exposure zu Russland auf. Rund 6% der erwirtschafteten Umsätze und 4% des Betriebsergebnisses müssten jenem Landzugerechnet werden, welches derzeit Krieg gegen die Ukraine führe. Das Sanktionsregime erweise sich derzeit als äußerst dynamisch und weitere Verschärfungen seien denkbar. Das Exposure sei zwar zu gering, als dass dadurch ernsthafte Gefahr für den Konzern entstehen könnte. Ein gänzlicher Wegfall der Erträge aus der russischen Molkereimarke Prostokvanhino würde aber dennoch das Gesamtergebnis belasten und einen Strukturbruch bedeuten.Das verhältnismäßig hohe Russlandexposure habe die Aktie zuletzt bereits deutlicher unter Druck gebracht. Trotzdem aber habe sich Danone in Relation zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor wacker gehalten, schließlich handele das Papier nur rund 5% unter seinem Jahreseinstandskurs. Der Grund für die Widerstandsfähigkeit sei in den Bewertungsniveaus zu finden. Die Multiples würden sich auf derart niedrigen Niveaus befinden, sodass diese eine gute Unterstützung bilden würden. Ein gewisser Bewertungsdiscount sei durch das Engagement in Russland zwar angebracht, rechtfertige jedoch nicht das volle Ausmaß an Abschlägen.Der Analyst sehe die Aktie daher selbst bei einer weiteren Verschärfung rund um die Ukraine mittelfristig gut gestützt, wenngleich natürlich kurzfristige Übertreibungen nach oben und unten die Aktie volatiler erscheinen lassen könnten, als man dies von der Vergangenheit gewohnt sei.Manuel Schleifer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bleibt daher bei seiner optimistischen Sicht für die Aktie auf die kommenden zwölf Monate und belässt die Empfehlung auf "Kauf", wenngleich er in Anbetracht der höheren Risikoprämie das Kursziel moderat nach unten anpasst. Das Kursziel von 63,00 Euro ergebe sich mittels eines Multiple-Ansatzes, welcher basierend auf Bewertungskennzahlen wie KGV- und EV/EBIT auch den aktuellen Bewertungsdiscount zum breiten Markt berücksichtige. (Analyse vom 02.03.2022)