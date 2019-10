Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (24.10.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Danone: Ausblick enttäuschend - AktienanalyseDie jüngsten Quartalszahlen des französischen Lebensmittelkonzerns Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) stießen bei Anlegern auf wenig Gegenliebe, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar habe das Unternehmen dank Preiserhöhungen und einem verbesserten Produktmix sein Wachstum im Vergleich zu den Vorquartalen beschleunigen können. Mit einem Anstieg von drei Prozent auf 6,4 Mrd. Euro sei das organische Umsatzplus jedoch klar hinter den Erwartungen geblieben (plus 3,8 Prozent). Zudem seien die Verkaufsmengen überraschend um 1,6 Prozent gesunken. Hier habe der Markt mit einem Anstieg von 0,7 Prozent gerechnet.Besonders enttäuscht habe sich die Börse allerdings vom Ausblick gezeigt. Zwar dürfte die bereinigte Marge 2019 dank Einsparungen weiter bei über 15 Prozent liegen. Das organische Umsatzwachstum solle nach einem Plus von 2,1 Prozent in den ersten neun Monaten jedoch nur noch 2,5 Prozent bis 3 Prozent erreichen.Bislang habe der Konzern rund 3 Prozent angepeilt. Die Aktie sei daraufhin von Kursen um 79 auf weniger als 72 Euro abgerutscht und habe damit zeitweise erstmals seit Anfang des Jahres wieder unter der 200-Tage-Linie notiert. Für Analysten wie Andrew Wood von Bernstein Research eine klare Übertreibung. Die Resultate des Nahrungsmittelkonzerns hätten die Erwartungen zwar verfehlt. Dies und der gesenkte Ausblick seien aber keine Gründe zur Sorge. Wood habe daher die Einstufung für die Aktie auf "outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen, was beim aktuellen Stand ein Aufwärtspotenzial von fast 29 Prozent impliziere. (Ausgabe 42/2019)Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:73,46 EUR +0,05% (24.10.2019, 11:27)