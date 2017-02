ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (16.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Die Q4-Zahlen (untestiert) seien gemischt ausgefallen. Dabei hätten der Umsatz in Q4 (5,36 (Vj.: 5,38) Mrd. Euro) und das bereinigte operative Ergebnis in H2 (1,54 (Vj.: 1,51) Mrd. Euro) im Rahmen der Prognosen gelegen. Enttäuschend sei die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis (Ifl.) in Q4 (+2,1% y/y; Q4 2015: +3,6% y/y) und in 2016 ausgefallen. In Q4 habe das größte Segment Milchprodukte wieder eine schwache Ifl.-Entwicklung (schwaches Activia-Geschäft) gezeigt. Die bereinigte operative Marge (Konzern) habe aber ein sehr hohes Niveau erreicht. 2016 sei die im Dezember gesenkte Zielsetzung erreicht worden. Für 2017 erwarte das Unternehmen beim bereinigten EPS (Ifl.) einen Anstieg von über 5% y/y (2016: +9,2% y/y; Anpassung nach Abschluss der Übernahme von White Wave in Q1). Ferner seien Kostensenkungen von 1 Mrd. Euro bis 2020 angekündigt worden. Als erfreulich werte die Analystin die Margenverbesserung und die Kostensenkungen. Kritisch würden sie die schwache Entwicklung des Milchsegments und der verhaltene Ausblick stimmen.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt ihr "halten"-Votum für die Danone-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 66,00 Euro. (Analyse vom 16.02.2017)Börsenplätze Danone-Aktie:58,70 EUR -2,73% (16.02.2017, 12:07)Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:58,76 EUR -1,97% (16.02.2017, 12:06)