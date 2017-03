ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie: 851194

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption: BSN

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie: BSN

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie: BN

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie: GPDNF

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (22.03.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) von 66,00 auf 68,00 Euro.Die testierten H2-Zahlen hätten den Eckdaten entsprochen, die größtenteils im Rahmen der Erwartungen der Analystin gelegen hätten (u.a. Umsatz (Q4): 5,36 (Vj.: 5,38) Mrd. Euro; bereinigtes operatives Ergebnis (H2): 1,54 (Vj.: 1,51) Mrd. Euro). Die bereinigte operative Marge habe das höchste H2-Niveau seit 2012 erreicht. Enttäuscht habe aber die Umsatzdynamik auf vergleichbarer Basis (Ifl.) in Q4 und 2016, die auf ein historisch niedriges Niveau gesunken sei.Danone erwarte für 2017 für das bereinigte EPS (Ifl.) vorerst einen Anstieg von über 5% y/y (2016: +9,2% y/y; Anpassung nach Abschluss der Übernahme von White Wave in Q1). Zudem sei ein Kostensenkungsprogramm von 1 Mrd. Euro bis 2020 angekündigt worden. Als erfreulich werte die Analystin die Margenverbesserung und die geplanten Kostensenkungen. Trotzdem sehe sie wegen der schwachen Ifl.-Dynamik und der verhaltenen Entwicklung im wichtigen Milchsegment kein deutliches Aufwärtspotenzial für das Wertpapier.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt ihr "halten"-Votum für die Danone-Aktie. (Analyse vom 22.03.2017)Tradegate-Aktienkurs Danone-Aktie:63,919 EUR +0,39% (22.03.2017, 09:56)Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:63,85 EUR +0,09% (22.03.2017, 10:15)