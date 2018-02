ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (22.02.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktie: Danone will aus Whitewave mehr Rendite herausquetschen - AktienanalyseDanone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) kriegt einfach nicht die Kurve, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit sechs Jahren verlangsame sich nun schon das Wachstum. 2017 sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis nur noch um 2,5 Prozent auf 24,7 Mrd. Euro gestiegen. 2016 sei der Konzern noch um 2,9 Prozent vorangekommen. Gewinnseitig sei es dagegen besser gelaufen: Das operative Ergebnis habe sich um 7,8 Prozent auf 3,54 Mrd. Euro erhöht. Der Überschuss sei sogar um 14,6 Prozent auf knapp 2,2 Mrd. Euro geklettert. Besonders erfreulich: 2018 solle der Gewinn weiter steigen - dank Kosteneinsparungen. Zudem wolle der Konzern aus dem zugekauften Biohersteller Whitewave mehr Rendite herausquetschen. Der Umsatz solle ebenfalls auf Touren kommen, prophezeie der Konzern. (Ausgabe 07/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Danone-Aktie:64,66 EUR -0,08% (22.02.2018, 17:35)Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:65,29 EUR +0,90% (22.02.2018, 17:38)