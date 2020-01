XETRA-Aktienkurs Daldrup & Söhne-Aktie:

Kurzprofil Daldrup & Söhne AG:



Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057, Ticker-Symbol: 4DS) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 60 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen.



Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.



Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Geysir Europe GmbH verfügt die Daldrup-Gruppe zusätzlich über eigene Erlaubnisfelder zur Aufsuchung von Erdwärme im bayerischen Molassebecken und im Oberrheingraben. Durch die vorhandene Projektmanagement- und Kraftwerkskompetenz werden alle Wertschöpfungsstufen eines Tiefgeothermieprojektes besetzt.



Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. (21.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Daldrup & Söhne-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Daldrup & Söhne AG (D&S) (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057, Ticker-Symbol: 4DS).Der Aufbau des großen Geothermiekraftwerks in Taufkirchen in Eigenregie habe D&S stark belastet und habe trotz langjähriger Anstrengungen nicht abgeschlossen werden können. Die Trennung vom Kraftwerksgeschäft, dessen Kern-Asset Taufkirchen sein sollte, sei daher konsequent, zumal die Beteiligung an dem Projekt inzwischen bilanziell ein Klumpenrisiko dargestellt habe.Obwohl die mit dem Verkauf verbundenen Wertkorrekturen in 2019 zu einem negativen EBIT von voraussichtlich 14 Mio. Euro führen würden, sehe Steffen den Schritt als einen Befreiungsschlag. Daldrup & Söhne besetze mit den Themen Erneuerbare Energien, Trinkwassergewinnung und Rohstoffe eindeutig Zukunftsthemen und könne sich künftig auf die Entwicklung des Bohrgeschäfts konzentrieren, das im letzten Jahr mit einer Gesamtleistung von 38 Mio. Euro und einem EBIT von 1 Mio. Euro (vor endgültiger Prüfung durch die Jahresabschlussprüfer) solide abgeschnitten habe und unverändert auf eine rege Nachfrage stoße, wie der Auftragsbestand von 42 Mio. Euro und die Pipeline von etwa 80 Mio. Euro verdeutlichen würden.Minderheitsbeteiligungen an Geothermieheizwerken ohne Stromproduktion, die technologisch weniger komplex seien, würden für D&S eine interessante Option bleiben, um kontinuierliche Cashflows aus der Wärmebereitstellung zu erzielen. In der Vergangenheit sei das Unternehmen bereits in mehrere Projekte involviert gewesen, die in den neuen Zielfokus passen würden.Steffen habe aus diesem Bereich noch keine Einnahmen einkalkuliert und sich in seiner Bewertung auf das Bohrgeschäft fokussiert. Auf Basis der guten Ausgangslage und der auch mittel- bis langfristigen robusten Marktperspektiven für die Wärmebereitstellung aus Tiefengeothermie als regenerativer Energiequelle (Stichwort Energiewende) rechne er mit einem kontinuierlichen moderaten Wachstum der Gesellschaft und einer sukzessiven Margenverbesserung, auch dank der Realisierung der bestehenden Optimierungspotenziale.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daldrup & Söhne-Aktie: