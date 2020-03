Tradegate-Aktienkurs Daldrup & Söhne-Aktie:

2,00 EUR +14,29% (17.03.2020, 12:37)



ISIN Daldrup & Söhne-Aktie:

DE0007830572



WKN Daldrup & Söhne-Aktie:

783057



Ticker-Symbol Daldrup & Söhne-Aktie:

4DS



Kurzprofil Daldrup & Söhne AG:



Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057, Ticker-Symbol: 4DS) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 60 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen.



Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.



Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Geysir Europe GmbH verfügt die Daldrup-Gruppe zusätzlich über eigene Erlaubnisfelder zur Aufsuchung von Erdwärme im bayerischen Molassebecken und im Oberrheingraben. Durch die vorhandene Projektmanagement- und Kraftwerkskompetenz werden alle Wertschöpfungsstufen eines Tiefgeothermieprojektes besetzt.



Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. (17.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Daldrup & Söhne-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Daldrup & Söhne AG (D&S) (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057, Ticker-Symbol: 4DS).Nach dem Verkauf der Kraftwerkssparte könne sich Daldrup & Söhne nun voll auf das Kerngeschäft Bohrdienstleistungen konzentrieren. Das Unternehmen treffe in diesem Bereich weiter auf eine rege Nachfrage, weshalb zuletzt ein neuer Großauftrag aus den Niederlanden mit einem Volumen von 20 Mio. Euro habe akquiriert werden können. D&S werde dort drei Tiefenbohrungen für ein geothermisches Heizkraftwerk durchführen, das die Gewächshäuser von ACL, einem Zusammenschluss mehrerer Anbieter, mit Wärme versorgen werde. Da der Bauplatz schon vorbereitet worden sei, könnten die Bohrungen bald starten; der Projektabschluss sei für Frühling 2021 vorgesehen. Bereits finalisieren können habe das Unternehmen eine Sondierungsbohrung für die Schweizer Nagra im Rahmen der Suche nach einem Tiefenlager für radioaktive Abfälle. Während die Abrechnung des 8 Mio. Euro-Teilauftrags noch im Abschluss für 2019 umsatz- und ergebniswirksam werde, sei die für die laufende Periode relevante nächste Bohrung des Mehrjahresprojekts mit einem Beitrag von voraussichtlich 5,3 Mio. Euro schon gestartet. Damit sei die Auslastung der großen Bohranlagen von D&S weiter gut.D&S dokumentiere mit den jüngsten Meldungen eine erfreuliche Entwicklung des Bohrgeschäfts. Der Auftragsbestand sei mit dem jüngsten Akquiseerfolg von 42 Mio. Euro noch im Januar weiter auf rund 51 Mio. Euro gestiegen und sichere perspektivisch eine hohe Auslastung. Das Management könne sich vor dem Hintergrund insbesondere auf die anvisierte Margenverbesserung konzentrieren, auch wenn die nächsten Monate wegen der Corona-Pandemie anspruchsvoll werden dürften. Als Reaktion auf die Pandemie habe Steffen seine Schätzungen etwas vorsichtiger formuliert und ein neues Kursziel von 4,00 Euro (zuvor 4,30 Euro) ermittelt, das aber weiter hohes Potenzial andeute.Das Urteil lautet unverändert "hold", bis die erforderlichen Effizienzsteigerungen in den Geschäftszahlen konkret sichtbar werden, so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 17.03.2020)Börsenplätze Daldrup & Söhne-Aktie:XETRA-Aktienkurs Daldrup & Söhne-Aktie:2,00 EUR -2,44% (17.03.2020, 12:29)