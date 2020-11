Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (09.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Ausbau der Elektromobilität gehe voran, die Factory56 zeige die Richtung: Mehrere Plattformen in einem Werk und das hocheffizient. "Nach meiner Einschätzung dürfte das Benchmark in der Fahrzeug-Produktion sein", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.2021 werde Daimler seine Speerspitze in punkto Elektromobilität, den EQS, ausrollen. "Mercedes wird sich in der Zukunft stärker auf "Luxus" konzentrieren", sage Dudenhöffer.Daimler wolle noch einen Schritt weitergehen und in Zukunft viele Softwareanwendungen selbst programmieren. "Was unsere Kunden erwarten, ist, dass das Auto genauso vernetzt und eingebettet ist, wie wir es daheim oder bei der Arbeit erleben", habe Källenius am Freitag bei einer digitalen Branchenveranstaltung gesagt. Kurzum: Daimler wolle technisch zu Tesla Boden gut machen.Die Daimler-Aktie sei kurz davor, den hartnäckigen Widerstand bei 50,00 Euro zu überwinden. Das Kursziel bleibt bei 55,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2020)